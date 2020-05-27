網友曝星宇飛沖繩艙等價格表 評價兩極

星宇航空昨(26)日宣布已向日本國土交通省申請開航沖繩航線，對方也已同意，表訂7月1日開航，每天一班往返航班，一周共有七班，不過實際開航狀況仍要視疫情而定。消息曝光後，有網友在「星宇航空討論區」PO出最新艙等價格表，引來網友評價兩極。

一名孫姓網友在「星宇航空討論區」貼文稱：「不用講了，這票價真的可以衝了」。原PO在文章下方貼出淡旺季的艙等價格，稱淡季(2020年7月1日至14日、8月26日至9月29日、10月3日至12月29日，及2021年1月1日至2月9日、2月21日至4月1日、4月5日至6月24日、6月16日至7月16日)價格，星宇飛沖繩的經濟艙為5270元起，商促艙為16,000元起，稅金約1060元。

旺季(2020年7月15日至8月5日、9月30日至10月2日、12月30日至31日，2021年2月10日至20日、4月2日至4日、6月25日至7月15日)價格為經濟艙為7650元起，商促艙為19,000元起，稅金約1060元。

貼文曝光後，引來網友評價兩極，有人仍力挺星宇航空，表示若去沖繩，會優先選擇星宇，「一定要搭的！太便宜了啦！親民價貴賓級享受」、「經濟艙很有競爭力」；但也有人認為這樣的票價「高貴且完全不親民」、「飛琉球這種價位偏高」，但有人認為若是淡季的價格「覺得可以」。針對價格的討論，有網友認為，「沖繩的航程過短，無法特別體驗高端精緻服務，我知道初期一定先從短程線開始飛，但短程線又高於市價，旅客也沒辦法特別享受到真正的高品質。」似乎有點可惜。

國人以往飛沖繩旅遊，國籍航空包括長榮、華航均有提供航線，以7月訂價經濟艙約莫在7000元至8000元左右，商務艙則在12000元上下；廉航包括樂桃、香草、虎航也有提供航線，平均落在3000元上下。有網友透露，去年10月早買了今年10月要飛沖繩的長榮機票，因為是早鳥優惠，「基本經濟艙票價還要台幣66XX含稅。星宇的訂價是含稅6330起，以國籍航空來看真的價格不親民嗎？」

原PO稍早更新文章解釋星宇的價格「其來有自」，認為依照配備、機型，及航程時間均有優勢，「台灣本島飛澎湖離島立榮來回票價正常版是4000多台幣一張，促銷可以到3600左右，飛行時間40分鐘，機上無供餐無娛樂，喔，不論ATR跟A321執飛同等價位⋯⋯這要是跟亞航亞庇飛新加坡來比這票價貴死且嚇人了，因為人家A321執飛單程含座位含行李票價竟然跟我們國內線比是差不多的（有時還更便宜）。」

除了票價討論，也有網友在問，現在去沖繩安全嗎？「日本疫情穩定了嗎？」、「本來三月要飛福岡，現在有種遙遙無期的感覺啊！」