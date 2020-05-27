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更年期不分男女 女中醫調理助改善推薦3種舒緩飲品

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
百合銀耳蓮子甜湯。圖／部立基隆醫院提供
百合銀耳蓮子甜湯。圖／部立基隆醫院提供

衛生福利部基隆醫院中醫科主任張淑媚表示，更年期是男女必經的階段，只是女性症狀較男性相對明顯。女性大約在停經前後開始出現更年期症狀，這段期間因為卵巢的機能衰退、女性荷爾蒙分泌逐漸減少而導致各種生、心理變化；男性則是因為睪固酮的濃度降低而產生更年期症狀。

張淑媚表示，中醫的保健飲品能舒緩更年期症狀，有助改善體質，她提供日常飲食配方供民眾來參考，包括百合銀耳蓮子甜湯、黑豆山藥排骨湯、酸棗仁飲。

她說，西醫的更年期治療雖可用荷爾蒙藥物來減輕症狀，但也同時提高罹患乳癌、子宮內膜癌或攝護腺癌的風險，通常療程約2至3個月更年期症狀減輕後，就不建議再繼續服用。有民眾尋求輔助中藥調理，經由專業中醫師診斷後，針對個人的體質和症狀給予適合的方藥，再另外搭配針灸、食療、推拿按摩或運動等方法，都可看見更年期生活品質的改善，但切記勿迷信偏方或服用來歷不明的中成藥。

更年期如調理合宜，症狀大多可以緩解或消失；除中、西醫合併調理外，民眾也應儘量保持心情愉快、飲食有度、養成運動習慣和生活規律以求身心健康。

張淑媚指出，中醫的保健飲品能舒緩更年期症狀，有助改善體質，並且提供日常飲食配方供民眾來參考，但提醒民眾要注意，因為每個人的體質不同，若同時有服用其他藥物或症狀較嚴重，建議應諮詢專業中醫師後再飲用較為妥當。

●百合銀耳蓮子甜湯

材料：百合10克、銀耳10克、蓮子30克、紅棗30克、枸杞10克、冰糖適量

作法：百合、銀耳、蓮子、紅棗、枸杞加水泡發，將銀耳、蓮子放入鍋中煮30分鐘後，加入百合、紅棗、枸杞和冰糖，再以中小火煮至銀耳濃稠即可

●黑豆山藥排骨湯

材料：排骨500克、黑豆50克、山藥50克、鹽少許

作法：黑豆洗淨後浸泡4小時；將排骨、山藥、黑豆放入鍋中以大火煮沸後，小火繼續燉煮2至3個小時，加鹽調味即可

●酸棗仁飲

材料：炒酸棗仁15克、茯神15克、枸杞15克、生甘草2片、紅棗5個

作法：將上述材料洗淨後一同放入鍋中，加1000C.C.的水以大火煮沸，再轉小火煮至水量約剩700至800 C.C.後，熄火悶10分鐘，去渣取汁後即可當茶飲用

黑頭山藥排骨湯。圖／部立基隆醫院提供
黑頭山藥排骨湯。圖／部立基隆醫院提供
衛生福利部基隆醫院中醫科主任張淑媚表示，更年期是男女必經的階段，只是女性症狀較男性相對明顯。圖／部立基隆醫院提供
衛生福利部基隆醫院中醫科主任張淑媚表示，更年期是男女必經的階段，只是女性症狀較男性相對明顯。圖／部立基隆醫院提供
酸棘仁飲。圖／部立基隆醫院提供
酸棘仁飲。圖／部立基隆醫院提供

更年期 中醫

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