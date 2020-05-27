台北等5縣市大雨特報 吳德榮：注意雷擊、短陣雨

受到鋒面影響，易有短時強降雨，中央氣象局表示，今天台南市、高雄市及屏東縣有局部大雨或豪雨發生的機率，台北市山區及基隆北海岸有局部大雨發生的機率；注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，低窪地區慎防淹水。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，昨晚有兩道「颮線」分別在20時、22時左右進入南台灣，強度雖不是很強，但根據22時林園雷達回波合成圖顯示出其中的一道伴隨密集雷擊，也有較強陣風及瞬間大雨發生，其移動速度達時速50公里。

吳德榮表示，今天清晨西南部仍有「雷雨胞」消消長長，帶來明顯降雨；截至5時高雄小港區已達141毫米。截至5時低溫：北部約22度(新北瑞芳區21.5度)、中部約23度(雲林林內23.0度)、南部約23度(屏東新園22.9度)、東部約22度(花蓮壽豐21.7度)。

吳德榮說，根據最新歐洲中期預報中心(ECMWF)模式模擬顯示，今(27)日至周五(29日)「滯留鋒」南北徘徊，雖無類似上周四、五(21、22日)在高屏山區帶來持續大量降水的「西南氣流」，但大氣很不穩定，各地皆有局部陣雨或雷雨，並有「雷雨胞」及「中尺度對流系統」發生的機率，應注意其所伴隨的雷擊、強風，以及防範瞬間大雨帶來短暫淹水，山區落石、坍方、土石流的現象。

吳德榮表示，今天因雲多降雨而轉涼；各地氣溫：北部22至27度、中部23至29、南部23至30度、東部22至29度。

吳德榮提醒，最新模式模擬顯示，周六至下周一(30至1日)暖氣團持續增強，「滯留鋒」繼續向北遠離，台灣天氣好轉，但很悶熱；因大氣不穩定，午後對流旺盛，仍應注意。下周二(2日)各地晴朗炎熱、應注意防曬防中暑，午後山區有局部短暫陣雨的機率。