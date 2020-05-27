快訊

蔡英文籲港版國安法懸崖勒馬 政院成立專案小組助港人

今日又嘉玲！ 連6天零確診、45天零本土案例

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台北等5縣市大雨特報 吳德榮：注意雷擊、短陣雨

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
受到鋒面影響，易有短時強降雨，中央氣象局表示，今天台南市、高雄市及屏東縣有局部大雨或豪雨發生的機率，台北市山區及基隆北海岸有局部大雨發生的機率；注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，低窪地區慎防淹水。圖／中央氣象局提供
受到鋒面影響，易有短時強降雨，中央氣象局表示，今天台南市、高雄市及屏東縣有局部大雨或豪雨發生的機率，台北市山區及基隆北海岸有局部大雨發生的機率；注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，低窪地區慎防淹水。圖／中央氣象局提供

受到鋒面影響，易有短時強降雨，中央氣象局表示，今天台南市、高雄市及屏東縣有局部大雨或豪雨發生的機率，台北市山區及基隆北海岸有局部大雨發生的機率；注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，低窪地區慎防淹水。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，昨晚有兩道「颮線」分別在20時、22時左右進入南台灣，強度雖不是很強，但根據22時林園雷達回波合成圖顯示出其中的一道伴隨密集雷擊，也有較強陣風及瞬間大雨發生，其移動速度達時速50公里。

吳德榮表示，今天清晨西南部仍有「雷雨胞」消消長長，帶來明顯降雨；截至5時高雄小港區已達141毫米。截至5時低溫：北部約22度(新北瑞芳區21.5度)、中部約23度(雲林林內23.0度)、南部約23度(屏東新園22.9度)、東部約22度(花蓮壽豐21.7度)。

吳德榮說，根據最新歐洲中期預報中心(ECMWF)模式模擬顯示，今(27)日至周五(29日)「滯留鋒」南北徘徊，雖無類似上周四、五(21、22日)在高屏山區帶來持續大量降水的「西南氣流」，但大氣很不穩定，各地皆有局部陣雨或雷雨，並有「雷雨胞」及「中尺度對流系統」發生的機率，應注意其所伴隨的雷擊、強風，以及防範瞬間大雨帶來短暫淹水，山區落石、坍方、土石流的現象。

吳德榮表示，今天因雲多降雨而轉涼；各地氣溫：北部22至27度、中部23至29、南部23至30度、東部22至29度。

吳德榮提醒，最新模式模擬顯示，周六至下周一(30至1日)暖氣團持續增強，「滯留鋒」繼續向北遠離，台灣天氣好轉，但很悶熱；因大氣不穩定，午後對流旺盛，仍應注意。下周二(2日)各地晴朗炎熱、應注意防曬防中暑，午後山區有局部短暫陣雨的機率。 

吳德榮 屏東縣 天氣動態

延伸閱讀

極端氣候下的水患治理：先丟棄「快速流下主義」！

吳德榮：午後大氣不穩定度被釋放 防範劇烈天氣

滯留鋒周二北返 吳德榮：注意劇烈天氣

大雨特報！ 吳德榮：致災性降雨機率增

相關新聞

抗疫有成！首場大型活動「福隆沙雕季」5月30日開展

防疫有成！台灣第一場在疫情趨緩後的大型活動即將登場，「2020福隆沙雕藝術季─巨人的夢遊世界」將於5/30~9/30在福...

創新高！台彩端午加碼總獎金7億元

台灣彩券公司今（27）日宣布109年端午加碼活動，祭出史上端午加碼總獎金跟加碼遊戲種類最多的重量級加碼，鼓勵民眾防疫不忘...

全台17縣市豪、大雨特報 氣象局：高屏投注意豪雨

受到鋒面影響，容易有短時強降雨，中央氣象局表示，高雄市及屏東縣已有豪雨發生；今（２７）日南投縣、屏東縣，高雄市山區有局部...

他拍高鐵超過16年！台灣「最懂高鐵攝影男」獲NHK邀請變台日劇顧問

台日合作電視劇《路～台灣EXPRESS～》，裡頭攸關列車行駛美感的景點，出自拍攝高鐵超過16年的室內設計師吳漾。他對高鐵的熱情，更是被台日欽點為「最懂高鐵攝影的男人」。

不只學生！各族群搭高鐵優惠方案一次看 即日起上路

響應政府鼓勵民眾力行防疫新生活運動，台灣高鐵公司規畫「美好再一起-台灣高鐵旅運振興方案」系列活動，高鐵說，上周推出二波快...

台鐵四城=宜蘭發生死傷事故 南下北上列車皆有延誤

台鐵又傳死傷事故。台鐵說，受四城=宜蘭間發生之死傷事故影響，自11時25起，四城站至宜蘭站各次南下／北上列車有延誤情形。...

網友曝星宇飛沖繩艙等價格表 評價兩極

星宇航空昨(26)日宣布已向日本國土交通省申請開航沖繩航線，對方也已同意，表訂7月1日開航，每天一班往返航班，一周共有七班，不過實際開航狀況仍要視疫情而定。消息曝光後，有網友在「星宇航空討論區」PO出最新艙等價格表，引來網友兩極評價。

豪雨炸南台！屏東縣大豪雨特報 氣象局說雨要下到明天

雨還會繼續下。中央氣象局說，受到滯留鋒面影響，各地皆有降雨機率，其中南台灣降雨最顯著，除了鋒面外還有西南風風向造成迎風面...

出現粉刺、玫瑰痤瘡？專家教4招 戴口罩不傷皮膚

面對新冠病毒，戴口罩已成為日常生活新常態，但對於某些人來說，戴口罩卻會帶來後遺問題，特別是那些由於工作關係需要整天戴著的人，又或皮膚狀況較差者，通常會出現皮膚問題，例如出現粉刺、甚至玫瑰痤瘡(rosacea)等。

6月起口罩自由販售 沈榮津：每片應會低於5元

指揮中心今天宣布6月1日起國產口罩將部分開放內外銷，指揮官陳時中強調，庫存很夠、可盡量買；經濟部長沈榮津表示，由於與實名...

拒絕養雞污染！花蓮人北上抗議 要卜蜂滾蛋

國際集團卜蜂企業預計在花蓮壽豐、鳳林、光復鄉鎮蓋6座養雞場，因事前未與當地居民溝通，引發地方強烈反彈，然而，在地方鄉鎮公...

搶振興！萬豪集團7家飯店首次合作 住宿送千元優惠券

疫情趨緩，旅遊市場逐漸回溫，全球最大飯店連鎖集團萬豪國際在台7家直營飯店，也推出史上首次聯合優惠。即日起凡入住其中任一飯...

熱門新聞

男友台積電工作21天後辭職！她PO文罵草莓 遭一票網友打臉

等不及中央解禁？好市多搶先開賣醫用口罩 每卡限購50片

影帝凌晨中風逝 名醫提醒把握搶救黃金三小時

限4天！麥當勞送「現金券5300元」買早餐也能省錢

好市多線上購物新上架醫用口罩 單片比其他通路省4元

麥當勞推價值5,300元現金抵用券 屈臣氏也可用

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。