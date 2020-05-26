衛武營驅動中南部藝文消費 兩廳院售票創7年新高

兩廳院今天公布「兩廳院售票系統2013-2019消費行為報告」，2019年藝文消費票房總計13.6億元，銷售票券近200萬張、售票張數增加15萬張，創近7年新高。兩廳院指出，國家表演藝術中心北中南三場館到齊，對整體產值有明顯影響。

兩廳院售票全台超過1萬個售票服務據點，註冊會員約130萬，是國內最大的線上售票平台之一。兩廳院藝術總監劉怡汝表示，兩廳院售票系統或許未能涵蓋全台灣毎一場演出的售票資料，但可以綜觀表演藝術票房的概略樣貌、審視產業趨勢。2019年全年度票房消費成長9千萬、售票張數增加15萬張，從數據看來是好消息，「在彼此攜手共度艱難的此時，相信大家都已蓄勢待發，準備正面迎接新的挑戰。」

兩廳院委託國立交通大學統計學研究所統計及分析兩廳院藝文票券銷售數據。交大統計學研究所助理教授高竹嵐表示，觀察2013至2019年兩廳院售票系統數據，每年平均售出票券179萬張、演出場次6639場、票房12億元。2019年票房達13.6億元，為近年新高。

其中，中南部票房達5億元，成長41%。高竹嵐指出，屏東演藝廳、台中國家歌劇院、高雄衛武營陸續開幕，明顯驅動中南部藝文消費。尤其衛武營開幕後，無論當地或其他地區觀眾皆有增加，其中台北、台南增加較多。高雄地區其他藝文場館購票觀眾並未因為衛武營啟動而減少，當地觀眾人數略微增加。

兩廳院售票每年購票會員平均約15萬人，2019年達19.7萬人，成長28%，以中南部地區購票會員人數約8萬人，成長幅度最大。

數據顯示，38%會員每年花費超過5000元欣賞節目、35%購票至少2次、53%年度購票張數超過3張、88%偏好欣賞單一類型節目。以節目類別來看，音樂節目票房及售票數逐年增加，2019年成長8千萬元，提升顯著。

票房排行榜以現代戲劇、傳統戲曲、音樂及舞蹈節目分類。現代戲劇由綠光劇團「再會吧 北投」PLUS再度蟬聯，傳統戲曲則為唐美雲歌仔戲團「月夜情愁」。