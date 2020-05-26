豬肉驚見「不明黃色凸起物」 內行網曝真相：打針造成的

新冠肺炎（COVID-19）疫情期間，不少人都開始嘗試在家做菜，減少外食的機會。不過昨（25）日卻有一名網友在臉書《 爆系知識家 》中PO文表示，他準備將買來的豬梅花肉切片時，赫然發現肉片上有一點一點突起的黃色物體，讓他嚇得不敢煮來食用，因此就好奇的詢問廣大網友「請問有人知道這是什麼嗎？」

原PO在文中提到，他正要將剛買回家的豬梅花肉切片時，赫然發現肉片上出現詭異的黃色不明物體，從照片中可見，豬肉片的中央出現一粒粒密集的「凸起黃點」，甚至呈現「分裂」的狀態，讓人實在相當懷疑該豬肉的品質，隨後原PO就發文想尋求網友正解。

PO文一出後，隨即引來大批網友熱議，不少網友給出正確解答，「這是豬打針留下的，以前是松板肉部位居多」、「這問題我問過老闆，他說是豬打針，藥劑沒散形成的」、「豬打針所形成的，因為藥物沒吸收，再久一點會變膿包，很臭」、「這個部位常常會生瘤」、「這種瘤在梅花肉很常見，打針造成的」、「豬打針造成的，這算小範圍的，還有更濃更多的」、「就注射後的不良反應，針大部分都打在梅花肉那，之前還常遇到跟網球一樣大爆漿的」、「穿刺傷或針頭造成的肌肉深層感染，感染沒有被發現並且沒有治療，產生的膿胞」。

部分網友也建議原PO直接丟棄，「這樣不能吃了，吃了怕會生病」、「之前不知道煮過，吃起來會發現味道怪怪的，所以建議不要吃直接丟掉」、「其實可以直接切掉，不過還是可以直接吃，只是口感不好」、「如果怕的話，還是建議直接丟掉，不然就是把瘤的部分切除」。