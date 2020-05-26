何鴻燊用強心針續命失效？ 醫：強心針只能助爭取時間

澳門賭王何鴻燊今病逝，享耆壽98歲，根據香港媒體報導，何鴻燊過世之前，曾打下數支強心針保命。台北醫學大學附設醫院心臟內科主治醫師蕭卜源說，強心針是在休克、心跳完全停止或心跳低於20以下時使用；強心劑則是急性低血壓、心臟衰竭等，患者已呈彌留狀態使用。不過，無論哪種，都是在爭取手術治療時間或家屬見最後一面的時間。

許多民眾誤以為強心針能喚回患者一命，蕭卜源說，強心針或強心劑其作用都是「爭取更多的時間來治療」，並非是最後一線讓患者「康復」的仙丹。蕭卜源說，會使用到強心針或強心劑的患者，不是呈現休克就是彌留的狀態，而強心針以及強心劑使用的時機與方式略有不同。

一般臨床上提及的強心針，通常是在急診或手術期間使用的藥劑，該藥物是一種腎上腺素注射液（bosmin），當患者心跳完全停止、休克或是心跳只剩下20到30時，搭配心肺復甦術（CPR）時使用，爭取更多的醫療處置時間；強心劑則是多是針對急性低血壓、急性心臟衰竭的患者使用。

蕭卜源說，強心針與強心劑施打方式不同，強心針顧名思義是一針一針注射，強心劑則是需要使用微電腦控制點滴的滴數，通常每一次僅能滴幾滴，避免出現副作用，常見的副作用如惡心嘔吐，四肢周邊血管容易發紺，腎臟功能不佳者會引發腎臟衰竭等。

常見的強心劑種類，如多巴胺（dopamine）、腎上腺素類藥劑（levophed），可以增加心臟收縮，提升血壓，蕭卜源形容，強心劑就像是擠快要用完的牙膏一樣，打下去後把最後的心臟功能催出來，平均可以維持二到三天，最長可以讓生命再延長到一周。

蕭卜源說，何鴻燊已經高齡98歲，分析在最後使用的強心劑，應該不是為了爭取更多的治療時間，而是為了讓所有家人可以見最後一面。