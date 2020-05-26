士林夜市又爆消費坑殺？ 小姐弟掏3600元買烏龜水族箱

台北市知名的士林夜市，又爆出坑殺民眾事件，無黨籍市議員徐立信今天質詢時，指一對小姐弟去撈烏龜，在店家慫恿下，採買相關水族設備，竟然合計花了3600元，最後店家自知理虧、退錢，但北市府有何作為？應該要保護消費者，否則一再重創士林夜市形象。

台北市議會今天下午財建部門質詢，無黨籍市議員徐立信拿出一個水族箱，裡面有小烏龜、造景等， 並詢問台北市產發局長林崇傑、台北市動保處長宋念潔，這樣價格應該多少？林、宋一開始面面相覷，隨後林崇傑回應「不太清楚」，宋念潔則說應該500元左右。

徐立信表示，士林夜市之前遭逢「水果之亂」、「骰子牛之亂」，消費爭議層出不窮，造成士林夜市形象大傷，以前騙觀光客，現在受疫情影響，開始騙本國人。

徐立信又說，這是一般的巴西龜，整套市價約500元，但他接獲投訴，一名就讀國中的姐姐，帶著才國小的弟弟，在士林夜市某間店家撈烏龜，店家又說，烏龜帶回去沒地方養，這裡有好的設備，最後小姐弟總共花了3600元。

徐立信表示，最後去現場，店家的金額一直不攏，最後自知理虧、退錢，士林夜市消費爭議不斷，店家的標價仍舊不明，但北市府有什麼作為？應該要保護消費者，兼顧對國際觀光客對台灣的印象。

林崇傑聽聞後，強調所有攤商都應該標價，會嚴格查察，他也提到，將納管士林地區的7個組織，針對所有攤商照冊，且標價要明確，不服從會踢出去，會要求北市市場處執行。

北市市場處補充，該業者賣烏龜，不是攤販、是店家，但大士林地區共榮共存，應該要改正，預計一周時間內說明、勸導。