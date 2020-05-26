通行費欠繳每年增2億 2萬元以下讓你到超商繳

每年民眾欠繳通行費約新增2億元，目前欠費最大戶是兩年欠了300多萬元的一家運輸公司。高公局說，經催繳及開罰仍未繳納，依法移送執行分署強制執行，且現在2萬元以下的欠費會收到印有條碼的傳繳通知書，在期限內可至超商繳款。

高公局說，收到通知書之民眾在期限內可至全國5大超商（統一、全家、萊爾富、OK及美廉社）繳款，這「是真的」，不是詐騙；但置之不理，將會被扣薪、扣存款或財產被查封、拍賣，增加不必要的困擾。但欠費金額逾2萬元，仍需至執行機關或移送機關繳納；或購買郵政匯票寄至移送機關，或匯款至機關的指定帳戶。

高公局說，今年有移送6.4萬戶的欠費2萬元以下，欠費總金額2.6億元；已有600多戶透過超商繳款，收回250萬元的欠費。至於高額欠費戶，一間運輸公司名下有9輛車，在2017、2018年共欠300多萬元，已與執行署達成協議，分27期繳納，現在已還了40幾萬。個人欠費最高是50多萬元，不過是擁有多部車靠行，也是營業車輛。

高公局表示，用路人於通行國道後都有一段繳費期，如逾期，遠通電收將以半個月為周期寄平信繳費通知單，逾期仍未補繳，再寄送雙掛號補繳通知單。如逾期仍不繳納，則依法開罰，每天的欠費另處300元罰鍰。

高公局建議用路人申辦銀行自動轉帳儲值，可享帳戶足額通行費9折優惠外，又可以避免衍生後續補繳、逾期罰單及遭強制執行等情事；另可申辦通行費電子帳單取代紙本通知單，節能減碳又環保。