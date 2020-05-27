愛醇厚濃韻 憲哥懂理財更懂投資健康

撰文 / 鄭嘉蕙

廣大的投資族愛看名嘴憲哥分析股市權證，忙著錄影、寫作、看盤……的他也是美食愛好者。透過享受佳肴搭配醇厚的烏龍茶，除了品味人生、竟然還同步減輕代謝負擔！這位投資達人的健康算盤怎麼打的？實在讓人高度好奇！

忙碌的都會現代人工作時數較長，儘管已經超時加班，下班後也是緊盯著手機、平板或是電腦，忙投資、忙理財、忙回覆訊息，再加上沒有時間養成規律運動的習慣，飲食不固定加上外食，吃進過油的食物影響身體新陳代謝，體內脂肪、高血脂步步進逼。

都會上班族工時長，加上沒時間規律運動，經常外食容易攝取過油的食物，累積成難以負荷的代謝困擾。 圖／濃韻 提供
都會上班族工時長，加上沒時間規律運動，經常外食容易攝取過油的食物，累積成難以負荷的代謝困擾。 圖／濃韻 提供

這樣生活窘境看在投資達人憲哥眼裡很能感同身受，因為工作忙碌，需要時時刻刻緊盯國際市場脈動，認真打拚工作很容易犧牲自身健康。懂得投資自然能夠計算出高報酬率，憲哥的健康好幫手是口感醇厚、喉韻深長的濃韻烏龍茶。

憲哥喜歡在餐後選擇濃韻烏龍茶，一方面解除食物的油膩感，另方面減緩身體負擔。茶葉用量多的濃茶中豐富的兒茶素和胺基酸，還有風味物質是讓茶湯不苦澀的秘密，讓口感濃厚、喉間回甘久久不散。

憲哥喜歡餐後搭配濃韻烏龍茶，解膩不說，同時減緩身體負擔。 圖／摘自賴憲政 - 股市憲哥粉絲專頁

濃韻烏龍茶使用台灣阿里山在地茶葉，以專業低溫作菁技術，利用低溫控制水分緩慢蒸發，特別能夠保留茶湯的香氣滋味物質，提升入口的回甘與茶香，難怪在餐後飲用格外茶韻悠長。

投資達人憲哥不是只愛濃韻烏龍茶的香氣，還看中它有國家健康食品認證「調節血脂功能」、「不易形成體脂肪功能」的優點，在品味濃茶的同時減低身體代謝負擔，濃韻喝出美好生活、健康人生，是忙碌都會人士的最佳幫手。

香氣足的濃韻烏龍茶，有國家健康食品認證。 圖／濃韻 提供
香氣足的濃韻烏龍茶，有國家健康食品認證。 圖／濃韻 提供

濃韻烏龍茶擁有國家健康食品「調節血脂功能」認證，有助延緩低密度脂蛋白之氧化，達到調節血脂功能；也拿到國家健康食品「不易形成體脂肪功能」認證，有助於減緩體脂肪形成，達到不易形成體脂肪功能。健食認證雙管齊下，有國家為大家的健康把關，向投資達人憲哥學理財、投資健康，選擇喝得安心的濃韻。

（本篇與濃韻合作）

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