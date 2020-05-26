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影帝凌晨中風逝 名醫提醒把握搶救黃金三小時

聯合報 / 記者邱宜君／台北即時報導
演員吳朋奉驚傳猝逝。本報資料照片
演員吳朋奉驚傳猝逝。本報資料照片

曾獲金鐘獎迷你劇集最佳男主角的55歲演員吳朋奉過世，經紀人證實為25日凌晨因腦中風過世。衛福部雙和醫院研究副院長胡朝榮表示，中風不論是梗塞或出血，發生在腦幹都很致命；如果不是發生在致命部位，梗塞型中風若能夠在三小時內就醫，良好預後的比率可以提高一倍以上。

胡朝榮表示，中風分成梗塞型或出血型，會很快危及生命的，通常是因為發生在生命中樞例如腦幹，因為這裡負責心跳、血壓、呼吸，無論發生梗塞或出血，都比較容易致命。另外，動脈瘤破裂、蜘蛛網膜下腔大出血，生命也會非常危急。。

胡朝榮表示，中風的危險因子與心血管疾病相同，包括高血壓、糖尿病、高血脂、飲酒、抽煙等，只是腦中風的好發年齡略高一些，通常是發生在60歲以後，但年輕人如果危險因子沒有控制好，也可能會提早發生。睡眠當中如果發生有呼吸中止症候群，會增加心肺負擔，有些人做夢時交感神經會不穩定，所以睡眠時發生中風，也不在少數。

胡朝榮表示，有些病人在中風前會有前兆，也就是「暫時性腦缺血」，腦部忽然缺血或組塞，表現和中風一樣，可能有手舉不起來，臉不對稱，講不清楚，走不穩等症狀，但因為範圍很小，通常持續幾小時到半天就自行恢復，這是最重要的警訊，務必就醫，不可輕忽。另外，健檢的時候也可以去看腦血管、顱內動脈是否有狹窄或動脈瘤，這些都是警訊，要去處理。

一但發生中風，把握時間治療很重要。胡朝榮表示，梗塞型中風為例，有兩種治療方式，包括靜脈溶栓和動脈曲栓兩種。現在醫界都推廣希望中風後3.5到4.5小時內就要到醫院，很快給靜脈溶栓的藥物。如果給藥後還是阻塞，可以接著做動脈取栓，針對腦部前循環，八小時內有效，針對腦部後循環甚至24小時內都有機會成功。

胡朝榮表示，醫界有一句話說「Time is brain」，因為腦中風耽誤越久，後遺症越多，把握黃金三小時或黃金八小時，患者恢復到可以自理生活的比例，可以提高一倍以上，預後不好的比例可以從40%降低到20%。

腦中風 睡眠

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