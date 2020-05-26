國道路肩限速60公里 照開110公里恐吃5500元罰單

有氣象主播行駛國道3號路肩，因不清楚開放路肩路段速限為60公里，以111公里速度行駛，被開了一張5500元罰單。高公局說，為國道外側路肩通常只有3公尺，基於行車安全，2月17日起路肩限速以60公里為原則。

高公局說，超速違規將依級距罰鍰，小型車超速20公里以下罰3000元，20-40公里罰3500元、40-60公里罰5500元。超速60公里以上者，最高可罰2萬4000元，當場禁止其駕駛，並吊扣汽車牌照3個月，若因而肇事者，將吊銷其駕駛執照。不過國1北向桃園至林口路段路肩寬度符合標準，路肩速限與主線相同。

有人認為路肩限速60公里太低，高公局表示，開放路肩是為紓解主線壅塞，如果主線的車速不慢，仍建議民眾行駛主線。此外，連假期間的常態性路肩開放須依限速60公里的規定，不過機動性的開放路肩就不受此速限規定，仍與主線道相同，但仍呼籲大家不要開快車，因為路幅真的比較小。

另高公局說，許多車輛在路肩與主線間變換車道時，會忘記打方向燈，不但危險，現在因為有行車紀錄器，若忘記打方向燈恐怕會被後方車輛檢舉，荷包也失血。