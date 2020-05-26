聽新聞
test
0:00 / 0:00
高公局預估今年端午連假出遊車潮多 首日最塞
高速公路局說，因為疫情減緩，預估6月的端午四天連假，出遊旅次將比往年成長；預估第一天車流量為四天最大，南下車最多。
連假第三天北上車潮集中。不過端午不是主要返鄉的民俗假期，國道整體車流量大概與春節年初一相近。
高公局說，歷年端午節於5月底至6月中旬，今年閏4月，端午連假在6月25日至6月28日，共4天。預估全國道交通量約100~120百萬車公里。雖然因時間接近7月的大學指考、長途返鄉也沒那麼多，但會受到短程出遊車潮的影響，瓶頸路段壅塞。預估6月25日交通量120百萬車公里，6月27日的收假前一天115百萬車公里，北上車多。
端午節的國道疏導管制與近來幾次的連假相同，包括4天連假採單一費率，就是75折，但無每日20公里優惠里程；國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費。6月25日至27日每日0-5時暫停收費，為鼓勵民眾提早北上，收假日的白天至10時都暫停收費，也就是6月28日0-10時皆暫停收費。其他還有入口高乘載管制、入口匝道封閉、開放路肩、入口匝道儀控等。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言