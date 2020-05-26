高公局預估今年端午連假出遊車潮多 首日最塞

高速公路局說，因為疫情減緩，預估6月的端午四天連假，出遊旅次將比往年成長；預估第一天車流量為四天最大，南下車最多。

連假第三天北上車潮集中。不過端午不是主要返鄉的民俗假期，國道整體車流量大概與春節年初一相近。

高公局說，歷年端午節於5月底至6月中旬，今年閏4月，端午連假在6月25日至6月28日，共4天。預估全國道交通量約100~120百萬車公里。雖然因時間接近7月的大學指考、長途返鄉也沒那麼多，但會受到短程出遊車潮的影響，瓶頸路段壅塞。預估6月25日交通量120百萬車公里，6月27日的收假前一天115百萬車公里，北上車多。

端午節的國道疏導管制與近來幾次的連假相同，包括4天連假採單一費率，就是75折，但無每日20公里優惠里程；國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費。6月25日至27日每日0-5時暫停收費，為鼓勵民眾提早北上，收假日的白天至10時都暫停收費，也就是6月28日0-10時皆暫停收費。其他還有入口高乘載管制、入口匝道封閉、開放路肩、入口匝道儀控等。