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疫後經濟新北闢68條「清薄短小」 旅遊路線發動國旅

聯合報 / 記者施鴻基／新北即時報導
新北市長侯友宜（左）頒發OK認證給新北市旅館商業同業公會理事長曾美絹（右）。記者施鴻基／攝影
新北市長侯友宜（左）頒發OK認證給新北市旅館商業同業公會理事長曾美絹（右）。記者施鴻基／攝影

新北市政府觀光旅遊局今天再呼應中央「防疫新生活運動」，透過推動「OK旅遊」認證，和全市133家旅館、旅行業者合作，推出68條戶外空氣清新、薄利多銷、景點短距移動、小型成團的「清、薄、短、小」實名制行程，邀請國人出遊。

新冠肺炎疫情緩和，新北市府先和金門縣府合推跨海旅遊，市長侯友宜又發動國旅專車，吸引許多縣市搶搭，目前已有3縣市接洽到一定階段，市府透露是「藍綠都有，海洋相關」的縣市，也歡迎各縣市推出互惠互利的旅遊合作方案。據了解，馬祖可能是其中之一。

侯友宜表示，新北市府在防疫優先下前提下，鼓勵團體旅遊，期盼以新北OK旅遊為首選，作為安心出遊保證。配合觀光局國旅補助，刺激國內消費，等國際疫情穩定，馬上可以接國際旅客。參加ok認證的業者須自律執行實名制、預約制、和分流制等防疫措施。

新北安心旅遊標榜「我OK，你FUN心」。侯友宜說，新北防疫認證標章從旅行社巴士、體驗遊程到旅館業者都須做好，配合觀旅局「清薄短小」安心小旅遊，帶動振興經濟。新北、金門互惠合推互惠旅遊後，很多縣市表達合作意願，目前正在洽談，其中有2、3縣市已談到相當階段，定案後就會公布。

這次推出68條路線中，9成是國人不知道、不曾到訪的秘境遊程，包括泰平虎豹潭古道、坪林老茶園、貢寮雞母嶺、金山香草園與雙溪柑腳驛站等，希望遊客玩得安心又開心。侯友宜說，整體疫情相對穩定，人流逐漸解封，小型團的旅遊方式已考量防疫需求。

新北市以OK防疫認證推動國旅，也歡迎外縣市在防疫原則下互惠合作。記者施鴻基／攝影
新北市以OK防疫認證推動國旅，也歡迎外縣市在防疫原則下互惠合作。記者施鴻基／攝影
新北市以OK防疫認證推動國旅，也歡迎外縣市在防疫原則下互惠合作。記者施鴻基／攝影
新北市以OK防疫認證推動國旅，也歡迎外縣市在防疫原則下互惠合作。記者施鴻基／攝影
新北市以OK防疫認證推動國旅，也歡迎外縣市在防疫原則下互惠合作。記者施鴻基／攝影
新北市以OK防疫認證推動國旅，也歡迎外縣市在防疫原則下互惠合作。記者施鴻基／攝影

侯友宜 疫情

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