金門縣府來台推介觀光 助業者包裝遊程

新冠肺炎疫情趨緩，金門縣政府觀光處由副處長許績鑫率隊，今天起在台灣舉辦4場旅行社推介會，首場在嘉義登場。觀光處表示，盼協助業者提早因應，納入遊程包裝。

觀光處發布新聞表示，新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情有減緩趨勢，為了爭取台灣旅行業者將金門作為推動國旅的重點遊程，縣府觀光處掌握先機，今天起4天到嘉義、台中、新竹和台北舉辦4場推介會。

觀光處表示，這次赴台推介，主要針對親子樂遊、工商團體、獎勵旅遊等目標客群介紹觀光資源，也預告今年下半年觀光活動，期在疫情紓緩之際，讓業者能提早因應，並納入遊程包裝。

首場推介會在嘉義登場，觀光處表示，南區旅行商業同業公會包括嘉義縣市理事長張景皓和賴俊杰、屏東理事長楊聖民、澎湖縣理事長謝光富等人都出席，吸引100多人參加，金門數家旅行業者也到場推廣自家遊程及各項優惠方案。

許績鑫表示，與會台灣業者表示，這次推介會內容頗有吸引力，可以針對目標客群包裝產品，應該會有競爭力。

觀光處表示，這次赴台推介會，金門業者包括華府、淘寶、金誠國際、金環球、育昇等旅行社，還有金湖飯店，獲得業者支持與肯定，未來縣府將持續加強推介，結合金門縣業者赴台共同推廣金門觀光，向第一線的旅行業者直接宣傳行銷，拓展多元客源市場。

觀光處也感謝嘉義、台南、高雄、屏東等金門同鄉會多人到場支持。