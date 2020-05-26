受疫情影響 兩廳院售票系統票房損失逾3億、退票1億

新冠肺炎衝擊表演藝術界，兩廳院今天公布兩廳院售票系統消費行為報告，受疫情衝擊的票房損失達3.2億，退票達1億。疫情指揮中心今宣布，若能維持零確診，研議表演場館在六月七日全席開放。兩廳院藝術總監劉怡汝說，下半年的演出相當精彩，期待疫情後的「報復性消費」也能出現在表演節目。

根據報告，透過兩廳院售票系統銷售的表演節目，取消及延期演出的節目數量在3月達到高峰。截至5月10日，票房金額僅1.7億，較2019言同期票房4.9億，減少3.2億；退票金額1億，為2019年同期的6倍，受影響團隊共319家、44檔節目、951場演出延期或取消。

兩廳院藝術總監劉怡汝形容，疫情之後下半年節目超級精彩，有如「表演團隊打群架」；所有演出都擠在下半年，「一次可以看完精彩作品」。但她也擔心消費力是否回升。台北市立交響樂團日前開放賣票，一千張一下賣光，她祈禱六月七日若能如願表演場館全席開放，「報復性消費」也能發生在表演藝術界。