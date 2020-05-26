高雄「城市探險」下月登場 動物園獅子老虎陪你睡覺

各地旅遊解禁，高雄的山海港城各有不同特色，高市府觀光局長邱俊龍今天率先體驗汗流浹背、居高臨下的攀樹刺激感。副市長葉匡時推薦說，6月是高雄的城市探險月，白天可到柴山古道探險、晚上在壽山動物園露營聽「獅子、猴子吼叫」，無論城市或郊外，種類多元的冒險之旅等著各地遊客來挑戰。

高雄市府將6月訂為城市探險月，推出三大旅遊主軸向遊客招手，「野外秘境探險」可去柴山天威古道或六龜花賞公園體能訓練場，「自然生態探索」則到壽山攀樹或夜宿動物園，「城市風格冒險」由斯巴達障礙賽當代表，2020年全世界首場競賽在崗山之眼登場。

「天威古道」位於高雄柴山，全長5公里，最深處約50公尺，鐘乳石岩洞是天然訓練場，因屬國軍天威特攻部隊演訓場地而名。極路勇者工作坊業者宋德威說，古道兼具戶外探險與軍事特色，另融合旗津優美海岸線，大人小孩都適合。

多數人是白天到動物園參觀，那動物們晚上都在忙什麼？壽山動物園6月起推出露營體驗活動，參加者可自備帳篷或露營車，須前往指定地點搭帳，另有夜間生態導覽可報名。高市府副市長葉匡時說，妻子是中山大學第一屆學生，鄰近壽山動物園，晚上在宿舍常聽見獅子、猴子叫聲，這次壽山動物園也推出夜宿體驗，可讓遊客體驗跟動物一起睡覺。

市府觀光局指出，「城市風格冒險」涵蓋斯巴達障礙賽、美利達單車漫遊及海線推動重型帆船體驗，斯巴達障礙賽是全球巡迴賽事，受疫情影響停辦，全球首場選在高雄崗山之眼拉開序幕，預計7月份舉辦。