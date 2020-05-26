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剛扛起家計卻罹惡疾 23歲移工妮娜骨髓移植盼開路

聯合報 / 記者邱宜君／台北即時報導
妮娜每周都要回診，評估是否需要輸血。圖／台灣國際勞工協會提供。
妮娜每周都要回診，評估是否需要輸血。圖／台灣國際勞工協會提供。

今年23歲的妮娜從印尼小鎮初次來到台灣擔任家庭看護，分擔媽媽和兩個妹妹的經濟壓力，去年十月生理期卻血流不止， 被確診「再生不良性貧血」。妮娜知道，治癒她的最大機會是兩個年幼妹妹飄洋過海來台配對骨髓移植，生性堅強樂觀的妮娜知道後，第一次掉下眼淚。為搶救妮娜，台灣國際勞工協為她發起募款，目前粗估至少需要40萬元。

台灣國際勞工協會（TIWA）工作人員吳靜如表示，妮娜去年十月生理期大出血，就醫檢驗、經輸血等治療出院後，仲介和勞工局就說要遣返她，卻沒說原因。妮娜是家中經濟支柱，迫切希望繼續工作，便向TIWA求助，經過TIWA和醫學系學生組成的Rumahku志工團協助，才確定診斷是「再生不良性貧血」。

台灣血液及骨髓移植學會理事長、台大血液腫瘤科醫師姚明表示，再生不良性貧血是少見的惡性疾病，造血細胞忽然都不見，白血球、血小板的指數都會忽然降到很低，會有生命危險。治療首選就是盡早接受骨髓移植移植或異體幹細胞移植，40歲以下年輕患者有七到八成機會可恢復正常造血功能；如果配對不到完全相合的骨髓，就只能嘗試免疫抑制療法，但這條路不能治癒疾病，只能爭取繼續找配對的時間。

吳靜如說，妮娜很聰明，個性成熟穩重，知道自己病情之後，她一直保持理智和鎮定。當妮娜得知，為了自己的一線生機，年僅6歲和14歲的妹妹必須飄洋過海來台灣接受檢查、被扎針，是她唯一一次在人面前忍不住淚水。其他時間，妮娜最大的娛樂就是用手機影音平台唱唱歌，除了每周一次回診，妮娜都不外出，以避免感染。

姚明表示，要治療再生不良性貧血，需配對「人類白血球抗原（HLA）」，與同父同母手足配對成功的機率最高，有四分之一機會完全吻合，一半機會部分吻合。如果個案是有華裔血統，會許在台灣的骨髓資料庫也有會可以配對得到，但成功機率仍低於手足。治療除得多方嘗試配對，確實也得搶時間，愈早治療，效果愈好。

吳靜如表示，志工團和妮娜的醫師已經用盡各種管道詢問，目前在台灣骨髓庫配對不到合適的骨髓，印尼當地又找不到醫院或機構可為妮娜的家人做HLA檢驗，不得已之下，只好安排媽媽和兩個妹妹來台配對。

吳靜如表示，受到疫情影響，印尼當地不能搭乘大眾運輸，妮娜家人得從偏僻小鎮花高昂交通費才能到都市搭飛機，還有後續醫療費用，粗估整個需要至少40萬元，TIWA已發起募款，盼各界幫助（https://www.facebook.com/TIWA.FAN/）。另外，妮娜的家人必須能入境台灣、盡快離開集中檢疫所，才能幫助妮娜，希望中央流行疫情指揮中心予以通融。

妮娜每週都要回診，評估是否需要輸血。圖／台灣國際勞工協會提供。
妮娜每週都要回診，評估是否需要輸血。圖／台灣國際勞工協會提供。

印尼 疫情 生理期

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