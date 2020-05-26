真菌蛋白助增肌 健身飲食新選擇

健身練肌肉攝取真菌蛋白比乳蛋白有效！健身後必須補充蛋白質，英國艾克斯特大學近期一項研究顯示，攝取真菌蛋白比乳蛋白對肌肉的生長更有幫助。此研究發表於《美國臨床營養學雜誌》，研究人員表示，由此可見，即使在健身也能選擇素食飲食，食用真菌蛋白製成的肉品補充蛋白質。

健身也能吃全素

根據《Medical Xpress》報導，研究團隊找了20位健康的男性受試者，在他們進行高強度的運動過後，研究他們體內代謝蛋白質為胺基酸，再轉為肌肉的過程。研究團隊提供其中一部分受試者乳蛋白，另一部分受試者真菌蛋白，並用穩定同位素追蹤蛋白質代謝的過程。

結果顯示，受試者健身後的幾小時內，攝取乳蛋白的受試者肌肉增長率增加了60％，但攝取真菌蛋白者，其肌肉的增長率為前者的兩倍以上。由此可知，真菌蛋白比乳蛋白更有助肌肉生長。如此一來，健身者也能在不食用動物性蛋白的狀況下有效增加肌肉量，只是研究人員也表示，還需要更多研究了解真菌蛋白更長期的效果。

兼顧環境保育

根據《每日科學》報導，英國專做肉類替代品的庫恩公司（Quorn Foods），其產品內均含真菌蛋白。庫恩首席科技顧問提姆表示，世界上許多人都因健康或環境保育因素選擇素食飲食，庫恩很高興能讓這群人在選擇吃素的同時，補充增肌所需的蛋白質。

若蛋白質攝取主要來自動物性蛋白，不但對環境有害，也可能對健康有不利的影響。英國營養基金會建議，真菌蛋白是很好的替代選項，能提供每日所需蛋白質，也有助健身過後肌肉生長。

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