弱視黃金治療期在6歲前 奇美醫呼籲家長多注意

奇美醫學中心眼科部主治醫師林昕穎今天發表「幼童弱勢」治療案例，提醒家長弱視「是無法預防的」，也是最常見孩童單側視力不佳主因，若孩童有早產、發展遲緩或是家族史，造成弱視的可能性也會提升，視力無法用眼鏡矯正至0.8以上，弱視黃金治療期在6歲前，及早矯正並配合弱視訓練，視力才有機會逐漸恢復正常。

視覺功能在0到6歲間逐漸發育，弱視成因主要有3種類型：一是屈光不正型：高度近視、遠視、散光使影像不清，或兩眼度數差距大，使大腦選擇性接受優勢眼影像。

另斜視會造成大腦接收兩個不同影像，並往往抑制斜視眼影像。或眼睛結構問題阻礙光線進入，例如先天性白內障、眼皮下垂或角膜混濁，也會引發弱勢。

林昕穎說，弱視無法預防，造成的影響又那麼可怕，要如何早期發現早期治療？除幼稚園、小學定期學童視力健檢，家長在家可以指導小朋友看視力表，在3到4歲左右會比視力後，帶到醫院或診所眼科做詳細檢查。弱視的黃金治療期在6歲左右，一但過了黃金治療期，孩童視力程度可能已定型，無法有太大進步。

治療弱視是要讓清晰影像重新落在視網膜黃斑部，若有高度遠視、近視、散光或是不等視，就要配戴正確度數的眼鏡矯正，並輔以遮眼治療或是弱視訓練；若弱視是由斜視引起，則必須針對斜視情形接受手術矯治；若是因為先天性白內障、眼皮下垂或是角膜混濁，則要以手術處理遮蔽光線主因，再輔以鏡片矯正。

無論採取何種治療方法，最重要的是需要家長、小朋友和醫師三方一起配合努力，定期回診追蹤視力。若配眼鏡但小朋友卻沒戴，或是遮眼治療沒徹底執行，都會導致治療成效不彰。遮眼法治療的小朋友更要定期回診，以免遮眼過度導致原本視力好的眼睛反而變弱視。

奇美醫學中心眼科部主治醫師林昕穎表示，弱視並非無法治療，早期診斷、及時治療能讓寶貝在未來能看清楚美麗的世界，家裡有小寶寶的家長們，記得在寶貝3到4歲左右，趕快帶來眼科做個詳細的檢查。