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又胃食道逆流了？營養師推薦三大養胃食物

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
營養師推薦的養胃食物。圖／台南市立醫院提供
營養師推薦的養胃食物。圖／台南市立醫院提供

現代人工作壓力大、飲食不正常，胃食道逆流、胃痛等腸胃不適症狀相當多，台南市立醫院營養師鄭婉苓表示，不空腹喝咖啡，以及咖啡不與甜食一起食用，都能降低胃部不適的機率。另外，也可以透過正確的飲食原則，與「養胃」的食物，以及適度紓壓，提升腸胃健康。

鄭婉苓提醒，照顧腸胃健康要趁早，想要有強壯的胃腸需謹記以下的飲食原則：一、定時定量：避免暴飲暴食，增加腸胃負擔，培養規律用餐的習慣。二、細嚼慢嚥：食物咀嚼不夠，會使消化液分泌不足，造成消化不良。三、用餐時避免喝過多湯汁水分：水分會沖淡消化液。四、節制菸酒：吸菸會刺激胃酸分泌，而含酒精飲料則會降低胃黏膜抵抗力，引發胃炎。五、睡前避免進食：盡量不要在睡前三小時內吃宵夜，會增加胃的負擔。

鄭婉苓也推薦養胃食物，包含秋葵、高麗菜和木瓜。秋葵果實間有果膠和醣類組成的黏液，可以保護胃壁。而高麗菜含有維生素K及維生素U，可修復體內受傷組織保護腸胃黏膜。而木瓜的木瓜酵素有助於分解並加速蛋白質的吸收，可緩解消化不良及胃炎。

除了遵循以上的飲食原則及食物選擇之外，適度紓壓也是很重要的因子，壓力越大腸胃不適的頻率就越高，因為壓力會引起胃酸分泌，過多的胃酸會刺激胃壁造成潰瘍，因此，盡量調適與抒發壓力，適度休息放鬆，避免長期累積造成生理傷害，改善生活作息及養成良好的飲食習慣都是「養胃」不可或缺的一環。

咖啡

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