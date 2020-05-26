公私協力數位轉型 唐鳳：社會創新著重參與式共同驗證

高醫今天舉辦「公私部門協力數位轉型--資料民主論壇」，邀請數位政委唐鳳南下高醫主持，與衛福部、消防署、高雄市衛生局、消防局及各領域專家學者等，分享公私協力數位轉型的歷程。唐鳳表示，社會創新著重在參與式的共同驗證，以及如何在出現新的想法時，大家都能接收到。

唐鳳表示，口罩地圖是在很多國際會議被舉出的案例，雖只是一個小運用，但使用的人比報稅的人還多，大家都可以參與，這個系統的公信力是每一個人來確保的，而不是盲目的去相信任何一個機關或團體。而當這個信任是在各個權益關係人中間時，大家就會想出新的運用、新的分析方法。

唐鳳說每個星期的口罩會議，口罩儀表板讓大家看到哪個地方供貨量多？哪些地方供貨量少？哪些地方的朋友工作時間比藥師還要長，所以買不到口罩？再討論在下個星期周期要幫民眾解決問題。這些民間朋友變成「甲方」，政府變成「乙方」，甲方每個星期開出規格，政府每個星期實作，與傳統採購流程剛好是反過來的，這就是所謂社會創新的模式。有兩個重點，第一個是以參與式的共同驗證，以及如何在出現新的想法時，大家都能接收到。

高醫外傷及重症外科在高屏地區耕耘了5年應急資訊整合，以「救急救難一站通」專案贏得總統盃「黑客松」，持續讓政府與民間倡議孵化出協作共識，共同完成跨部門的應急資訊藍圖規畫與落地專案。高醫董事長陳建志表示，在新的數位時代中，開放科學與跨域合作已是主流，傳統單打獨鬥或由上而下的指令傳達已受到嚴重挑戰，如何與不同個體或單位協作，提升整體公民素養與識能，決定政府數位轉型是否到位，也決定台灣在後新冠時期的世界中是領跑還是落後。

高醫院長侯明鋒指出，高醫體系為高雄市急重症醫療網絡的重要成員，對強化社會安全網有重大使命感，除以實質醫療能量支援急重症外，更希望對急重症網絡的數位轉型展現更前瞻的願景，盼藉此民主論壇倡議透明、分享、互惠、共創的資料治理願景與價值，與政府共同提升數位國力。