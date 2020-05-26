影／看職棒填健康聲明書 議員批大排長龍真擾民

台中市議會今天進行教育文化業務質詢，國民黨議員李中指出，中華職棒聯盟日前開放2000名觀眾入場觀看球賽，中央疫情指揮中心不但要求實名制，還要入場觀眾每人填寫健康聲明書，又不能事前在網路上填寫，須在現場逐一填寫，造成現場大排長龍。李中批中央官員不一定保社交距離，在疫情趨緩的情況下，有擾民之嫌。

副市長令狐榮達表示，隨著疫情趨緩，相關措施需要滾動式檢討，市府會和中職保持密切聯繫，積極接洽、討論放寬相關規定。運動局長李昱叡則表示，將向中華職棒聯盟和球團反應，儘速溝通處理方式，再向中央爭取。

李中表示，既然衛福部新聞稿都表明國內疫情風險低，其他場域譬如餐廳、市政府都沒有填寫健康聲明書措施，當觀眾購票、入場都能確認身分時，為什麼還要民眾寫健康聲明書？這是擾民更是做不當的要求。當中央大官自己做不到維持社交距離時，卻要求民眾務必遵守，這合理嗎？