那‧時髦－《聯合報》新聞圖像的文創想像特展

為深化早期報紙歷史圖像詮釋及轉化之教學，並促進社會大眾進一步認識過往新聞圖像之價值、內涵與潛力，國立臺北科技大學、銘傳大學與聯合線上《報時光》以產學合作方式，帶領兩校師生共同規劃「那‧時髦－《聯合報》新聞圖像的文創想像」特展，以「老派時尚」作為主題，從食、衣、住、行、育、樂等面向切入，藉由古老影像處理技術與創新展現手法，重新轉化《聯合報》1950至1960年代新聞圖像，從而認識那些阿公、阿嬤時代的過往臺灣風華。

一張好的圖像，勝過於千言萬語。《聯合報》創刊於1951年，聯合知識庫超過700餘萬幅圖像照片，記錄了國家發展歷程與不同時期集體記憶，更隱含了社會各級階層之視角、樣態，不僅是瞭解社會動態、歷史研究的第一手素材，在圖像內容時間與空間的象徵性上，更是極具文化創意與商品開發的潛力。在這樣的基礎上，聯合線上於2018年創建「報時光」品牌．近年來積極戮力於新聞圖、文價值的探掘、加值與推廣，開創高人氣的老派生活系列文創設計，更積極尋求各界及大專校院之合作，如協助電視劇《天橋上的魔術師》中華商場場景之還原等，無不令人深刻感受新聞圖像的歷史記錄的價值與潛力，成績斐然。

國立臺北科技大學文化事業發展系吳宇凡老師指導學生透過古老影像處理技術及動態展示手法，如百年照相館師傅黑白照片手工著色技術，或以紅藍立體眼鏡觀看圖像等各式方法，從歷史考證的扎實與嚴謹態度，重新呈現新聞圖像，讓攝影展不僅是攝影展。銘傳大學廣告暨策略行銷學系陳柏宇主任與王皖佳老師，指導學生以「古髦人」為題，訪談臺灣古物鑑賞家，由古董、古著、黑膠、老相機等題材入手，以時下青年的眼光重新定義時髦，用現代記錄片回應舊有的新聞圖像。從「老派時尚」進一步深入1950至1960年代臺灣的歷史與文化發展。

與時俱進，高速的時代裡探索另一種讀報的可能性與趣味性，貼近數位生活形態將訊息傳送跨齡世代，聯合線上孫志華執行長表示，報時光期待以產學合作計畫，匯聚學界新興設計能量，透過既傳統又創新的演繹形式，提供新聞圖像不同觀看樂趣，藉由主題策畫為文創設計加值提供嶄新視野；喧囂時代老報癒人，生機盎然不絕。歡迎蒞臨參觀。

＝展覽資訊＝

展覽時間：5/27- 6/13

展覽地點：臺北科技大學 人文實驗室 (台北市大安區忠孝東路三段1號)

開放時間：9：00 - 17：00 （周一至周五）

開幕茶會：5/30（六）14：00 - 16：00

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