吳朋奉傳心肌梗塞猝逝 醫籲：三高、抽菸是危險因子

55歲「金鐘影帝」吳朋奉今天傳出猝逝消息，震驚演藝圈。據了解，吳朋奉平時獨居，身體健康，偶有抽菸喝酒，而親友至家中找吳時發現他倒地、已無心跳，死於心肌梗塞。

對此心臟內科醫師表示，心肌梗塞是心血管血流的堵塞，心臟失去血液就會缺氧，人也就會心律不整、昏倒，而只要心律不整，就有可能會猝死，像是三高、抽菸、肥胖等都是危險因子；而在血管堵塞前，患者會有很明顯「胸悶、胸痛」等身體不適感，如果民眾出現冒汗、胸悶且持續5分鐘以上，表示血管可能正在慢慢堵塞，請馬上就醫檢查。

吳朋奉是硬底子演員，無論金馬、金鐘都曾獲獎。上周六時還在臉書寫下：「燈具專門店的老闆斬釘截鐵的告訴我，傳統電火球只剩5w, 10w, 再來就是100w以上了， 中間的25, 40, 60w 都很少生產了。尤其是25w這個奇怪的度數。新型的led電火球最低3wled, 光嘎靠北，太亮了啦～！」

而今日吳朋奉驚傳辭世，粉絲相當不捨，截至上午該則近況下方已湧入逾300則留言，粉絲寫下：「 天啊騙人的吧？但太可惜了，一個好的演員就這麼消逝了，敬祝一路好走」「太震驚了！不敢相信」、「朋奉哥謝謝為台灣影視付出，好好休息」，相當不捨。

馬偕醫院副院長、心臟內科主治醫師葉宏一表示，誘發心肌梗塞的危險因子，多半與不良的生活形態及飲食習慣有關，特別是患有三高、糖尿病、肥胖、遺傳性家族史、抽菸者等，都被視為高危險群。而據研究，每天抽一根菸者，心血管堵塞的機率比一般人增加50%；另外，有喝酒習慣者，也會增加心律不整的機率。

葉宏一說，心肌梗塞的徵兆包括胸口一大片的疼痛，呼吸短促、頭暈、噁心想吐、冒冷汗、臉色蒼白等， 雖不一定會非常痛，但只要出現上述情形時，心臟的血流已經不夠了，千萬不要再做任何活動，應馬上就醫。而如果很快就意識不清甚至昏倒，旁人應馬上打119，並進行CPR（心肺復甦術）跟使用AED（自動體外心臟去顫器），保持患者心臟的功能，直到救護人員到來，免得因為救援時間太久，而導致心臟心血管功能壞死。

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