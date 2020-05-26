豪雨過後菜價略升 但仍處相對低檔

今天蔬菜到貨量較休市前大幅增加，北農統計，蔬菜每公斤平均批發價為28.4元，比上周水災前一天均價23.2元有所提升，但跟去年五月均價31元相比，目前菜價仍偏低檔。今晚鋒面襲台，各地有局部大雨，未來兩、三天菜價可能再度波動。

根據台北市農產運銷公司統計，今天蔬菜每公斤平均批發價28.4元，蔬菜到貨量約1685噸，一市場約1215噸，二市場約470噸，比上個交易日進貨量增加27%。北農分析，今天進貨量較休市前增加，外市銷售尚可，買氣平順，各菜種行情互有漲跌。

根據北農的資料顯示，品質最好的高麗菜（上價）每公斤平均批發價25元、大白菜43元、小白菜28元、青江菜40元、A菜34元、地瓜葉39元、空心菜60元。

北農總經理翁震炘說，因為疫情關係，大家減少出門吃飯，餐廳叫貨量少，菜價已經連三個月低迷，每公斤平均批發價都只有21元左右，相較去年3月均價27元、4月均價28元、5月均價31元，少了6元至10元。今天均價雖為28.4元，但還是沒有達到去年水準，農民虧損嚴重。

翁震炘表示，雖然上周南部發生水災，但不像颱風到貨量會少5、600噸，且現在多為溫網室栽培，影響有限，因此今天各式菜類到貨量都很穩定。大白菜則因為多數種在戶外，下大雨容易爛掉泡在裡面，到貨量稍有減少。

翁震炘說，昨天休市一天，原本預期今天菜價應該會漲回正常價格，但結果沒有明顯波動，研判是因為到貨量充足，但消費力還沒恢復。未來兩、三天又要下大雨，會不會影響農民採收，是未來菜價關鍵。