兒少受虐人數創五年新高 逾三成民眾認為體罰非虐待

家扶基金會今天公布「2020兒少自我保護知多少(成年版)」調查，發現超過一成民眾，認為負面謾罵兒少不是虐待行為；超過三成民眾，不認為體罰是不當管教。此外，民眾雖多數能認知發現兒少受虐須通報，但若看到兒童未被好好照顧，願意挺身協助的態度卻相當保守。

台灣疫情趨緩解乃因防疫工作超前部署，然而根據統計數字，2019年兒少保護通報數卻創歷史新高、受虐人數亦是近五年新高。家扶基金會執行長何素秋指出，在少子化趨勢下，兒童保護也賴超前部署。兒虐案件不斷發生，希望透過公共政策的參與平台，邀民眾連署讓4月28日成為國定「兒童保護日」；讓保護兒童成為全民運動。

參照衛福部統計，兒虐施虐者以30到39歲比例最高，八成是父母、九成是家內人。施虐者缺親職教育知識、負向情緒行為特質、習於體罰或不當管教。兒童發展專家王宏哲指出，教養沒有特效藥，學會如何有效與孩子溝通，不讓自己負向的情緒影響到孩子，才是最重要的。

根據「2020兒少自我保護知多少」調查，超過一成民眾，認為負面謾罵兒少不是虐待行為；超過三成民眾，不認為體罰是不當管教。何素秋表示，體罰和管教僅一線之隔，謾罵是一種精神虐待、過當的體罰也會造成孩子的傷害。父母應該用鼓勵溝通代替謾罵，對孩子的成長有助益。

調查顯示，民眾「發現有人使用暴力對待小孩」、「看到孩子被虐待時」，對通報及挺身協助皆能高度同意。但如果「看到孩子沒被好好的照顧(如居無定所、環境髒亂)時」，願意挺身協助的同意程度相對保守。

雖然兒少法明定「不得使六歲以下兒童或需要特別看護之兒童及少年獨處」，但在調查中，「我認為不可把六歲以下小孩單獨留在家中」，仍有2.2%民眾不同意。

前立委李麗芬表示，修兒少法時，曾考慮修正兒虐定義，如「體罰」和「管教」的定義，以及要不要把「照顧疏忽」放進來。未來可以考慮在法律中做更明確的定義，透過此一法律的定義協助家長照顧孩子、做情緒控管。

王宏哲表示，父母教養的方法不夠，只能拿最後一招「體罰。有研究顯示，常被體罰的孩子長大後有情緒障礙、精神疾病，或是內心認同暴力、成為有暴力傾向的孩子的機率遠高於一般孩子。

王宏哲提出「三不」的管教道理：不壓抑自己情緒、不馬上處理、不要馬上講道理。他表示，根據臨床經驗，家長一直講道理會理智斷線，因為孩子不會講道理。而家長如果壓抑在職場上的情緒，很容易發洩在孩子身上。他也建議「三要」原則：預先訂好家規、訂好孩子的「冷靜區」、多看孩子的優點、建立孩子的反省能力而非反擊能力。