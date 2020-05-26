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職場毒化物可能帶來職災 醫師談五大診斷原則

聯合報 / 記者羅真／台北即時報導
勞動部職安署與台北榮總職業傷病防治中心今天舉辦以職場毒化物為主題的研討會。記者羅真／攝影
勞動部職安署與台北榮總職業傷病防治中心今天舉辦以職場毒化物為主題的研討會。記者羅真／攝影

勞動部職安署與台北榮總職業傷病防治中心今天舉辦以職場毒化物為主題的研討會，談及不少職場有機會觸及毒化物，防護不足可能逐漸侵蝕員工健康，如半導體業、微機電與光電產業等第一線工作者，均有機會接觸到氫氟酸與氫氧化四甲基銨等物質，輕則發生接觸性皮膚炎、嚴重可能死亡，提醒業者與勞工作好職業安全防護。

三軍總醫院職業醫學科主任王鐘慶以俗稱為「化骨水」的氫氟酸為例，半導體業可能以氫氟酸作為清洗劑、玻璃蝕刻業以其作為蝕刻劑、鋼鐵業常用作表面除鏽劑、石化業常用作催化劑、清潔服務業常用作污物腐蝕清洗劑或外牆清洗劑，國內每年皆有多起相關職災事件。

去年九月就傳出國內一家光電產業的菲律賓籍移工，在清洗電路板時遭到氫氟酸溶液噴濺到大腿後方，造成大面積腐蝕，最終送醫不治。勞工團體一度發起抗議，要求勞動部落實職業安全檢查。

王鐘慶也談及氫氧化四甲基銨（TMAH）中毒，這個物質常被用於微機電與光電產業，作為微影製程中的蝕刻顯影劑，或者取代氫氧化鈉等強鹼溶液作為晶圓清潔溶劑。不過，過度暴露可能帶來傷害，台灣地區2003年以來，已有多起相關事件，其中三名個案暴露於濃度高於25%的TMAH溶液造成急性中毒死亡。

王鐘慶表示，職業病診斷的五大原則包括有疾病發生、有暴露證據、工作一段時間後才罹病、有相關研究文獻支持等，最終如能排除其他可能的致病因素，就可認定職業病。

不過，有時民眾未必清楚其接觸到的毒化物可能帶來哪些型態的危害，舉例來說，部分毒化物不僅可能造成接觸性皮膚炎，也可能損傷聽力。

王鐘慶舉例，製造業職場中可能會見到的氰化物、一氧化碳、碘、苯胺、溴化鉀、二硝基酚、鉛及汞等重金屬、苯及甲苯等有機溶劑，都有可能造成職業性聽力損失，常見的職業別包括印刷業、建築業、消防員等。

王鐘慶認為，業者應將有神經毒或聽毒性的工業原料匡列出來，並納入職業安全評估的項目之一。同時應針對相關暴露評估是否應戴何種防護程度的手套、口罩保護裝備，以降低職場毒化物潛在的聽力危害。

職場 勞動部

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