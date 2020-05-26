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一口氣中6張發票全都同便利商店開出 網羨慕：天選之人
昨（25日）3、4月統一發票開獎，統一超商、全家便利商店共計開出5組千萬大獎。而即使不是千萬大獎，PTT上有位一口氣中6張發票的網友也令人羨慕，更神奇的是，這位網友中的6張發票竟都是「全家便利商店」開出的。
一位網友上PTT以「發票中6張該注意些什麼」為題發文炫耀，表示自己在372張發票中中了6張，5張200，還有1張是1000元，中獎金額共2000，且都是全家便利商店開出的。
此文一出羨煞網友，紛紛起鬨著「發錢啊」、「請客發雞排R」，還有不少網友大方恭喜原PO「財富自由了」、「天選之人」、「人生勝利組」。
此文明顯炫耀的意圖也引來不少網友嫉妒，「嫉妒噓」、「炫富必噓」、「運氣用光了啦，接下來一年都不會中了」、「你等一下走路小心路上香蕉皮啊」。還有網友表示「會被國稅局請去喝咖啡」，原PO更在留言處默默透露「老實說，我連專屬獎都有中一張，所以是7張……」。
雲端專屬獎是從今1-2月起特別加開的獎項，為鼓勵民眾多使用非紙本的雲端發票，每期加開專屬雲端發票的百萬元獎15組、二千元獎1萬5千組及五百元獎50萬組，讓民眾多一次中獎機會，獎號會公布於統一發票兌獎APP及財政部稅務入口網站。
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