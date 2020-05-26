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星宇航空要飛沖繩了！表訂7月1日開航 每天一班往返

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
星宇航空證實日本第一個航點為沖繩。圖／星宇航空提供
星宇航空證實日本第一個航點為沖繩。圖／星宇航空提供

星宇航空日前才宣布6月起復飛澳門跟檳城航線日本首個航點也確定了。星宇航空公關長聶國維說，已向日本國土交通省申請開航沖繩航線，對方也已同意，表訂7月1日開航，每天一班往返航班，一周共有七班，不過實際開航狀況仍要視疫情而定。

點開日本航空徵才網CREWNET，發現星宇航空已在4月1日發布招募訊息，預計將招聘沖繩那霸機場的機場服務員兩名。對此，聶國維說的確在為開航沖繩做準備。

至於原本預計7月1日開航的宿霧航點是否受疫情影響，聶國維說目前仍按照7月1日來規畫，當然也會視疫情機動調整。

受到疫情影響，星宇三個航點停飛至5月30日，日前宣布北到澳門航線預計在6月1日起，每周二、五、日飛航；台北到檳城則於6月11日起，每周四飛航；峴港航線則暫停至6月30日。

聶國維說，會有復飛的規畫，是考量不管是澳門或是檳城，目前飛機都是機腹載貨，變動成本幾乎被運費吸收掉，同時空服員也要訓練飛行，都會上飛機，既然飛機上有組員，機腹也有載貨，理所當然可以開放攬客。

聶國維說，不會執意要求載可率，客人數量就是隨緣，希望讓商務客多一個選項。

至於峴港航線，聶國維說因為屬於觀光旅遊點，貨物較少，目前並沒有機腹載貨班機，所以還是暫時停飛，恢復時間要看疫情。

在日本的航空人才招募網站上看到星宇航空招募人才訊息。圖／截自CREWNET官網
在日本的航空人才招募網站上看到星宇航空招募人才訊息。圖／截自CREWNET官網

疫情 航線 日本 星宇航空

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