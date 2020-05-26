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端午連假高鐵加開163班次 全車對號座周四凌晨開搶

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
這個端午連假，高鐵共加開163班次。聯合報系資料照
這個端午連假，高鐵共加開163班次。聯合報系資料照

端午佳節即將到來，台灣高鐵公司宣布將於6月24日（三）至6月29日（一）疏運期間，加開163班次列車（南下91班、北上72班），總計六天提供865班次列車的旅運服務，旅客可自5月28日（四）凌晨零時起，透過「T Express」手機購票系統、高鐵合作之便利超商、網路訂票系統、語音訂位系統，或於車站營業時間至售票窗口及自動售票機，一次預購端午節疏運期間所需的車票。

高鐵說，配合政府相關防疫措施，2020「端午節疏運」期間前五天（6月24日到6月28日），所有車次一律實施全車對號座，並暫停定期票、回數票、悠遊卡/一卡通聯名卡的使用，6月29日（假期後上班日）則維持自由座服務。敬請旅客提早訂位購票，並依照票面所載之車次及車廂座位搭乘，以免無法乘車。同時，高鐵公司也將持續依疫情狀況，配合政府政策及中央流行疫情指揮中心指引，適時調整防疫措施。

另配合端午節連續假期，6月20日（六）調整為補上班日，高鐵說為服務旅客通勤需求，特別於當（20）日增開四班次北上列車，同樣於5月28日（四）凌晨零時起開放預售，增開班次適用「標準車廂卡友優惠」及「商務車廂限量升等」，歡迎旅客多加利用。

針對定期票、回數票旅客配套，高鐵說持定期票，原優惠效期含6月24日至6月28日者，將配合展延相對應天數，另再加碼展延兩天優惠效期，亦即共展延七天。譬如，原定期票效期為6月22日到7月21日，經展延七天後，優惠效期將至7月28日。

至於回數票部分，高鐵說除同上述規定展延回數票七天優惠效期外，於5月8日（含）至6月23日（含）購買回數票且於6月29日至8月28日在效期內使用完畢者，可於2020年8月31日前，持符合優惠資格之回數票至各車站售票窗口換購同區間半價自由座車票一張。所換購的自由座車票不可變更且限兌換當日有效，如辦理退票，原優惠資格不予返還。

高鐵說，端午假期疏運期間仍將提供「大學生優惠」及「早鳥優惠」，旅客於搭車日前五至28天購票，就有機會享有早鳥65折、8折或9折優惠。疏運期間適用「標準車廂卡友優惠」及「商務車廂限量升等」等專案；「TGo會員月月Go有禮」、「25人以上團體優惠」及「校外教學優惠」等專案則暫不適用。

高鐵 列車

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