不用帶腦 人來就好！十大網友最愛「懶人露營」聖地

免出國在台灣就能親近好山好水

誰說一定要去國外，才能享受清閒的大自然？台灣好山好水，近幾年「國內露營」也變成超夯的旅遊選擇，不論是親子出遊、朋友相揪，或是情侶手牽手到秘境獨處，還沒有露營過的你，是否也想趁疫情趨緩，政府推動國內旅遊時露營一波呢？

或許許多人可能會害怕不會搭帳篷、沒有相關設備就望之卻步，但別擔心！隨著國內露營風氣越來越興盛，許多不用帶腦，人來就好的「懶人露營」紛紛出籠！今天DailyView網路溫度計就要透過《KEYPO大數據關鍵引擎》幫你整理好全台前十大網路最夯的懶人露營聖地，讓你免裝備也能舒服又時尚親近大自然，快快手刀分享到你的群組，包袱款款準備揪團出發！

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NO.10 高雄美濃【蝶舞澗】

來去高雄好企逃～快點私藏起來跟朋友去！位於高雄美濃山上的黃蝶翠谷附近，擁有大自然的芬多精，也有網美等級的高顏值住宿帳篷，很適合想要親近深山又怕麻煩的懶人，滿天星空跟蝴蝶飛舞，花季時還有櫻花包圍，園區內除了有不少原始生態，住宿三餐也能在溫室餐廳解決，乾淨舒服的共用衛浴，走一個文青背包客路線，還有也有不少手作體驗課，一點也不怕露營無聊呢！

地址：高雄市美濃區朝元92-5號

價格：雙人NT$4,200起（附三餐）

官網：點這裡

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NO.9 花蓮新城【踏浪星辰露營Camp】

花蓮七星潭的美不需多說，但踏浪星辰給你的更多！除了位在七星月牙海灣旁邊，離市區開車只要十五分鐘，地理位置超優，還有絕美的帳篷設計，不用準備露營器具，讓你一下車就想拍照拍不停，白天聽海浪聲遠眺海景，晚上還能浪漫數星星，是超受IG網美歡迎的打卡點，價格不貴又鄰近市區各景點，只能說想要去住，你的手速要夠快。

地址：花蓮縣新城鄉七星街41巷11號

價格：雙人NT$2,500（附早餐）

官網：點這裡

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NO.8 花蓮秀林【崇德瑩農場】

山景海景全都包，牛群在草地上悠閒吃草，讓人以為瞬間來到了紐西蘭，其實這裡是花蓮立霧溪旁的一處世外桃源，崇德瑩農場除了提供簡單舒服的露營車，還有提供獨木舟、飛行傘、沙灘車體驗，讓你用各種方式把花蓮美景看個夠，營區內的湖被大片草皮圍繞，在這裡慢慢地散步，不時抬頭看看天空，絕對能讓身心靈都充電滿滿！

地址：花蓮縣秀林鄉材下台地霧溪旁

價格：雙人NT$3,500起（露營車，附早餐）

官網：點這裡

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image source: 崇德瑩農場 臉書

NO.7 台東卑南【波希米亞露營區】

沒有太多預算，也想要跟上露營風潮享受天然的美景，那位於台東卑南鄉的波希米亞露營區或許是你最好的選擇，由老闆手工打造的露營車，沒有過多的豪華設備，而是大片的玻璃跟木材設計，給你簡單又舒適「有輪子的帳篷馬車」，也能跟朋友一起烤肉同樂，享受寧靜的閃爍星空，讓你超級Chill的玩台東，擁有最高CP值的露營體驗。

地址：台東縣卑南鄉泰安村486－8號

價格：單人NT$400起

官網：點這裡

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image source: 波希米亞露營區Sunshine Camping 粉專

NO.6 宜蘭礁溪【 那一村 Nayi Villa】

那一村除了主打豪華露營（Glamping），讓你丟掉煩惱來這邊享受自然的力量，來場身心靈都滿足的旅程，除了有跟飯店一樣的大床給你躺，獨立的衛浴設備，更特別的是園區裡豐富的自然資源，靠近大礁溪，還有未開發的保育地「宜蘭大學延文實驗林場」，不時可以看見野生動物的蹤跡，還可以許多在地文化跟環境體驗，等你來發掘大自然的美。

地址：宜蘭縣礁溪鄉二結村二結路8-2號

價格：雙人NT$4,000起（附早餐）

官網：點這裡

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NO.5 新竹內灣【威尼斯溫泉露營地】

靠近熱鬧的內灣老街，園區內還有溫泉可以泡，芬多精跟溫泉美容我全都要～共有四種懶人露營車，最大的豪華露營車還可以住到八人，內有冷氣、冰箱、微波爐等。

有的還提供專屬的戶外帳篷，讓你可以舒服又便利的在大自然間穿梭，想要來場超嗨烤肉派對，也能加購烤肉套餐或火鍋組合，想要耍廢只需要錢包準備好，空手人來就好。

地址：新竹縣橫山鄉內灣村內灣33號

價格：雙人NT$2,700起（露營車）

官網：點這裡

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NO.4 宜蘭南澳【那山那谷休閒農場】

那山那谷位在宜蘭南澳鄉深山，擁有被群山圍繞的大草原，走進來就像世外桃源，距離溪邊只要走路3分鐘，因此來這邊露營不只能忘掉塵囂，還能參加業者推出的專業導覽、獵人體驗等。

在溪流坐上泳圈，跟著教練來場刺激好玩的溪流「天然漂漂河」或朔溪體驗，沒有露營設備也能選擇露營車，或空手來這邊租借，在專人服務下搭收帳篷！

地址：宜蘭縣南澳鄉金洋村金洋路2號

價格：雙人NT$ 2,880 起 （露營車，餐另購）

官網：點這裡



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image source: 那山那谷休閒農場 官網

NO.3 宜蘭礁溪【礁溪老爺酒店得天露營車】

你沒看錯，五星級飯店「礁溪老爺酒店」也出來搶露營市場啦～想要享受高檔奢華露營，他們推出的「得天露營車」肯定能滿足你的需求，只要從飯店走出去五分鐘就能抵達，把五星級服務結合露營車的全台先驅，目前僅開放住客，只要停留一晚就贈送露營體驗，可選和式或上下舖露式營車，同時享受飯店餐點、溫泉設施，還有營火同樂會等，舒舒服服親近大自然。

地址：宜蘭縣礁溪鄉262大忠村五峰路69號

價格：雙人 NT$16,500+10%起（附早、晚餐）

官網：點這裡

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image source: 礁溪老爺酒店得天露營車 官網

NO.2 新竹橫山【斑比跳跳 x 愛露營 野遊體驗】

位於新竹橫山的的斑比跳跳，如同其名像是在深山裡的綠野仙境，主打「80%露營20%飯店」，舒適度不用說，最浮誇的是南洋風帳篷營區，還有超大的露天游泳池，餐點除了豐富的自助早餐，還有好吃又好看的下午茶，晚餐則是A5和牛等豪華饗宴，讓你到山上享受芬多精，也能美麗不狼狽，盡情拍照打卡到記憶體爆炸～

地址：新竹縣橫山鄉89號

價格：雙人NT$9,800起（含四餐，目前僅開放假日）

官網：點這裡

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image source: 斑比跳跳 x 愛露營 野遊體驗 官網

NO.1 花蓮壽豐【海崖谷】

靠著絕美東海岸，清新空氣的海崖谷，有什麼地方比這更適合露營呢？在網路上相當受歡迎的海崖谷，僅靠著海邊，讓你全天候都能被遼闊的海景療癒，不僅有狩獵風、北歐風、南洋風、唐風、禪風等帳篷風格，讓你隨意選擇，還附上早、晚餐讓你到海景餐廳享用精緻餐點，吃完再到草地休閒區看著蔚藍海洋發呆，簡直是人生一大享受！

地址：花蓮縣壽豐鄉鹽寮村大坑51-5號

價格：雙人$3,800起（附早餐）

官網：點這裡

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image source: 海崖谷 官網

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2019年05月25日至2020年05月22日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『懶人露營』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」



