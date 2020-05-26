影／後疫情時代來臨！國旅復甦正夯 航空業靠貨運減損

自新冠肺炎疫情以來，國內已連續超過10日零確診，更超過一個月無本土病例，喜訊也帶動國內旅遊復甦力道。不過根據觀光局統計在疫情緊繃的1-3月間，就有10家旅行業者宣布停業、9家業者宣布解散，雖然沒有到大量倒閉潮，但也顯示疫情對旅行業造成不小影響。雄獅旅遊總經理游國珍坦言，對比去年同期整體業績少了近4成；但國內旅遊的部分，現在的狀況比疫情最緊繃時期，成長了將近6倍。旅遊咖行銷總監邱柏翰也表示，疫情開始後旅客漸漸轉向國內旅遊，且對1、2人成團且具深度旅遊的產品較感興趣，讓原本僅占公司2%營業額的國內旅遊，一下子躍升到2成左右。

至於航空業，由於全球疫情連環爆，各國祭出旅遊禁令防堵疫情擴散，旅客人數雪崩式急凍，長榮航空第一季財報，終止連11季獲利，每股虧損0.25元，並創下2014年第一季以來單季新低。華航更是從去年每股虧損0.22元，今年第一季擴大虧損至每股0.7元。好在疫情期間貨運不中斷，靠著防疫物資運送需求孔急，貨運價一漲再漲，讓航空業稍微「止血」，彌補客運的損失。