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鋒面周三影響最大！彭啟明：不排除有大雨到局部豪雨

聯合報 / 記者雷光涵／台北即時報導
受到鋒前不穩定的影響，今天的午後熱對流發展比起昨天明顯，各地中午後都要留意雷陣雨。本報資料照片
受到鋒前不穩定的影響，今天的午後熱對流發展比起昨天明顯，各地中午後都要留意雷陣雨。本報資料照片

天氣風險公司總經理彭啟明說，今天下半天到晚上，鋒面會接近台灣，全台將逐漸轉有雨。鋒面影響最大會是周三，西半部會有較大的雨勢，不排除有大雨到局部豪雨，但相較上周四、五南部的降雨，這次會略微緩和，

彭啟明在臉書專頁「氣象達人彭啟明」說，昨天在中國南方發展新的一波鋒面雲系，清晨已接近浙江福建到廣東，今天持續往東移接近台灣。台灣上半天的天氣還不錯，但午後鋒面前緣的不穩定，致山區容易發展對流陣雨或是平地有偶陣雨，全台各地天氣轉不穩定。

彭啟明指出，明天鋒面壟罩台灣，各地是很不穩定的天氣類型，尤其可能在海峽發展起來對流胞移入台灣，以及在山區發展的降雨。預期周四鋒面仍滯留，但結構明顯減弱，水氣減少，降雨會明顯緩和，仍要留意午後局部較大雨勢。

他說，周五開始到周末，天氣還不錯，靠山區在午後仍有不穩定對流發展，各地溫度將顯著回升，將會是典型的夏季天氣。可能會持續到下周五、六。下一波較強的梅雨鋒面有機會在下周末，但變動性高，須持續觀察。

中央氣象局說，周三、四滯留鋒面影響，天氣不穩定，其中周三西半部及東北部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，花蓮、台東也有局部短暫陣雨或雷雨，降雨訊號雖不如前幾天大規模豪雨時強烈，但連日降雨土壤含水量已高，仍請注意。周四整體降雨南移，中南部、東南部有短暫陣雨或雷雨，其餘地區雖有局部短暫陣雨或雷雨，但強度減弱、降雨空檔增加。

氣溫方面，本周低溫大致落在23至26度間，除了周三因整天降雨明顯，高溫稍降至27至30度間之外，其他日子大多落在28至32度間，屬於晨間舒適、白天悶熱的天氣型態。

彭啟明 豪雨 天氣動態

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