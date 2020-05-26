快訊

東沙群島危機？淺談中國奪取台灣外島的可能性

68歲洪金寶暴瘦模樣曝光 網驚「比70歲譚詠麟老」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

吳德榮：午後大氣不穩定度被釋放 防範劇烈天氣

聯合報 / 記者雷光涵／台北即時報導
受到鋒前不穩定的影響，今天的午後熱對流發展比起昨天明顯，各地中午後都要留意雷陣雨。本報資料照片
受到鋒前不穩定的影響，今天的午後熱對流發展比起昨天明顯，各地中午後都要留意雷陣雨。本報資料照片

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，原在巴士海峽徘徊的滯留鋒逐漸北移，午後大氣不穩定度被釋放，要防範雷擊、強風、瞬間大雨等劇烈天氣。

吳德榮指出，今天滯留鋒再度回到台灣，各地轉有局部陣雨或雷雨，有利雷雨胞及中尺度對流系統發展，伴隨劇烈天氣，應注意防範。預測今天氣溫：北部22至32度、中部24至32度、南部24至33度、東部23至32度。

上周四、五因鋒面及西南氣流雙重影響，在高屏山區帶來大量降水，吳德榮說，這波滯留鋒雖然明天到周五南北徘徊，但沒有西南氣流配合，不過大氣仍很不穩定，各地皆有局部陣雨或雷雨的機率。尤其午後的激發機制，更增加雷雨胞及中尺度對流系統發生的機率，應持續注意其所伴隨的雷擊、強風，以及防範瞬間大雨帶來平地短暫淹水，山區落石、坍方、土石流的現象。

他說，最新模式模擬顯示，周六至下周一暖氣團持續增強，滯留鋒繼續向北遠離，台灣天氣好轉，但很悶熱；因水氣多、大氣不穩定，午後對流旺盛，仍應注意。

中央氣象局表示，今天鋒面從華南慢慢移近，接近過程中西南風略增強，將局部對流雲系帶往西半部，因此白天開始中南部有些地區出現局部短暫雷陣雨，然而空檔間還是悶熱、雲多偶可見陽光。

此外，受到鋒前不穩定的影響，今天的午後熱對流發展比起昨天明顯，各地中午後都要留意雷陣雨，特別在山區、東北部地區，外出要攜帶雨具備用。氣象局說，鋒面主要影響落在深夜以後，容易生成中尺度對流系統，消消長長偶而有較大雨勢發生。

吳德榮 氣象局 天氣動態

延伸閱讀

滯留鋒周二北返 吳德榮：注意劇烈天氣

大雨特報！ 吳德榮：致災性降雨機率增

氣象專家吳德榮示警 21日起防致災性降雨

全台15縣市大雨特報 吳德榮：滯留鋒威脅絕不容小覷

相關新聞

影／後疫情時代來臨！國旅復甦正夯 航空業靠貨運減損

自新冠肺炎疫情以來，國內已連續超過10日零確診，更超過一個月無本土病例，喜訊也帶動國內旅遊復甦力道。不過根據觀光局統計在...

鋒面周三影響最大！彭啟明：不排除有大雨到局部豪雨

天氣風險公司總經理彭啟明說，今天下半天到晚上，鋒面會接近台灣，全台將逐漸轉有雨。鋒面影響最大會是周三，西半部會有較大的雨...

口罩禁令解除在即 中衛電話被打爆：有客戶一次下訂數十萬盒

政府即將解除口罩販售禁令，方案有望逐步明朗。口罩廠商中衛表示，已經收到來自國、內外的口罩訂單，有客戶一次下訂數十萬盒口罩...

經濟部：口罩日徵用800萬片 其餘開放販售或出口

指揮中心今宣布6月起口罩可望解禁。經濟部次長王美花今表示，政府定量徵用約800萬片，其餘開放自由販售，且國內口罩庫存已達...

瘦身後肝指數仍高 醫追出罹罕病威爾森氏症

一名體重近百公斤的19歲男生參加兵役體檢時，意外發現肝指數超標，起初醫師診斷為脂肪肝，建議他開始減重，不料一年後雖然瘦身...

吳德榮：午後大氣不穩定度被釋放 防範劇烈天氣

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，原在巴士海峽徘徊的滯留鋒逐漸北移，午後大氣不穩定...

回響／醫材重消 監院列衛福部5缺失

聯合報系去年獨家揭露醫療院所長期重複使用一次性的醫療器材後，監察院主動調查，報告上周出爐，列出衛福部未完成規範訂定等五大...

專家讓你知識＋／防骨鬆 補鈣+D防跌增肌力

骨質疏鬆是國內年長者和停經後婦女的沉默殺手，常完全沒有症狀，直到患者跌倒骨折後才發現有骨鬆症。本報健康版本月徵文以骨鬆為...

北車大廳拉封鎖線 台鐵澄清：消毒完即解封

台鐵日前擬在疫情過後永久禁止民眾於台北車站大廳席地而坐，引發正反意見爭論。未料台鐵才說，本周會召集專家、學者及相關機關團...

黑數多 罰鍰低 柴油改裝烏賊車 擬修法重罰

環保署三月查獲桃園客運為了節省成本，非法改裝公車空汙防制設備，一邊行駛一邊排放大量未經處理的氮氧化物，嚴重威脅用路人健康...

健康你我他／筋骨痠痛亂吃藥 骨鬆嚴重急補鈣

日前，小妹在Line上傳來一張左腳被五花大綁的駭人照片。原來她在家裡行走，不小心踢到板凳，腳趾骨竟踢裂了兩根，疼痛難忍，...

運動、玩手作 長輩版停課不停學

新冠肺炎疫情期間，各縣市針對學生推廣「停課不停學」，打造線上教學平台。「活到老學到老」，台北市失智服務據點部分實體課程受...

熱門新聞

口罩銷售禁令解禁可自由買賣 預計6月1日實施

陳時中鬆口：口罩買賣預計6月1日解禁！

是你嗎？在統一超商買15元茶飲 成千萬富翁

經濟部：口罩日徵用800萬片 其餘開放販售或出口

不能出國改玩國內旅遊 網友狂推「東部」：不輸國外

今夏可以出國旅遊嗎？ 各國邊境管制一次看

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。