吳德榮：午後大氣不穩定度被釋放 防範劇烈天氣

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，原在巴士海峽徘徊的滯留鋒逐漸北移，午後大氣不穩定度被釋放，要防範雷擊、強風、瞬間大雨等劇烈天氣。

吳德榮指出，今天滯留鋒再度回到台灣，各地轉有局部陣雨或雷雨，有利雷雨胞及中尺度對流系統發展，伴隨劇烈天氣，應注意防範。預測今天氣溫：北部22至32度、中部24至32度、南部24至33度、東部23至32度。

上周四、五因鋒面及西南氣流雙重影響，在高屏山區帶來大量降水，吳德榮說，這波滯留鋒雖然明天到周五南北徘徊，但沒有西南氣流配合，不過大氣仍很不穩定，各地皆有局部陣雨或雷雨的機率。尤其午後的激發機制，更增加雷雨胞及中尺度對流系統發生的機率，應持續注意其所伴隨的雷擊、強風，以及防範瞬間大雨帶來平地短暫淹水，山區落石、坍方、土石流的現象。

他說，最新模式模擬顯示，周六至下周一暖氣團持續增強，滯留鋒繼續向北遠離，台灣天氣好轉，但很悶熱；因水氣多、大氣不穩定，午後對流旺盛，仍應注意。

中央氣象局表示，今天鋒面從華南慢慢移近，接近過程中西南風略增強，將局部對流雲系帶往西半部，因此白天開始中南部有些地區出現局部短暫雷陣雨，然而空檔間還是悶熱、雲多偶可見陽光。

此外，受到鋒前不穩定的影響，今天的午後熱對流發展比起昨天明顯，各地中午後都要留意雷陣雨，特別在山區、東北部地區，外出要攜帶雨具備用。氣象局說，鋒面主要影響落在深夜以後，容易生成中尺度對流系統，消消長長偶而有較大雨勢發生。