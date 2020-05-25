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國籍航空首例！兩機師英語檢定逾期照飛 長榮挨罰15萬

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
長榮航空。聯合報系資料照
長榮航空。聯合報系資料照

國籍航空首例！根據交通部民航局公布今年4月違規事件裁罰資訊，長榮航空兩名機師因無線電溝通英語專業能力檢定過期，仍執行國際線飛航任務，各挨罰9萬元級6萬元，總計15萬元。對此，長榮表示，會對飛行員加強宣導。

民航局說，這是國內航空界因為英語檢定逾期而開罰的首例。根據國際民航組織（ICAO）規定，英語能力等級四級以上才能飛國際線，且每個等級都有其必須重新檢定的期限。

民航局說，第六級代表英文能力等同母語，基本上沒有甚麼誤解，只要是等級六可以一直維持，不用再檢定；五級是六年檢定一次，語言能力流暢，偶爾因為口音有所誤解，但基本上所有用字遣詞，連同當地方言、俗語都很流暢；第四級則是飛國際線最低標準，再英語的使用理解上都能流暢，偶爾有誤解可透過溝通做修正，每三年要重新檢定一次。

民航局說，在去年10月和11月抽檢當中，發現長榮兩名機師英語檢定逾期未重新檢定，提醒駕駛要自己注意，另外公司對其檢定證管制也確實有疏忽。

對此長榮說，兩名飛行員因一時未察其個人無線電溝通英語專業能力檢定已過期而執飛，另因公司證照管理人員誤植檢定日期資料，致使電腦系統未能及時有效警示防阻。

長榮說，已執行矯正預防措施，對於輸入資料已採加強防呆與交叉複查之機制，另會對飛行員加強宣導檢查個人證照有效性。

長榮 民航局 機師

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