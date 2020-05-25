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明天鋒面到 天空烏雲籠罩

攝影中心 / 記者潘俊宏／台北即時報導
明天又有一道鋒面靠近，中央氣象局預估明晚到周四雨勢影響最大，今天傍晚台北盆地陽光偶爾露臉，大多遭厚重雲層遮蓋，地平線上露出夕陽餘暉。記者潘俊宏／攝影
明天又有一道鋒面靠近，中央氣象局預估明晚到周四雨勢影響最大，今天傍晚台北盆地陽光偶爾露臉，大多遭厚重雲層遮蓋，地平線上露出夕陽餘暉。記者潘俊宏／攝影

梅雨滯留鋒面與西南氣流合擊讓上周豪雨降全台，讓南部不少乾枯的水庫一解旱象，昨天到今天上午大多陽光露臉，但明天又有另一道鋒面靠近，雨勢雖未如上周強烈，中央氣象局預估明晚到周四雨勢影響最大，周五起鋒面南移，天氣也回復典型夏天型態。

今天傍晚台北盆地陽光偶爾露臉，大多遭厚重雲層遮蓋，地平線上露出夕陽餘暉。上周的強降雨讓南部乾枯的水庫進帳不少，曾文水庫、烏山頭水庫及以民生供應用水為主的南化水庫，今天因零星降雨持續進水，未來幾天集水區再下大雨，則今年可望不受乾旱威脅。

梅雨鋒面又來 26日起3天小心劇烈降雨

【中央社／台北25日電】

中央氣象局預報，一波梅雨鋒面又將影響台灣，明天起至28日，天氣不穩定，應小心劇烈降雨。

氣象局說，明天鋒面從華南慢慢移近，西南風將海峽上部分對流與雲系帶往西半部，中南部白天開始有些陣雨跟雷雨現象斷斷續續出現，空檔仍可見到陽光。

氣象局說，受鋒面前不穩定的影響，明天的午後熱對流發展比今天明顯，各地中午後都要留意雷陣雨，特別在山區、東北部地區，外出要攜帶雨具備用。

氣象局提醒，鋒面主要影響在明天深夜後，鋒面上頭容易生成中尺度對流系統，消消長長有較劇烈的雨勢，請民眾隨時留意氣象局最新的特報。

氣象局預測，27日、28日受滯留鋒面影響，天氣不穩定，27日是這波鋒面影響最顯著的時候，西半部及東北部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨，花蓮、台東也有局部短暫陣雨或雷雨；28日整體降雨南移，中南部、東南部有短暫陣雨或雷雨，其餘地區雖有局部短暫陣雨或雷雨，但強度減弱。

明天又有一道鋒面靠近，中央氣象局預估明晚到周四雨勢影響最大，今天傍晚台北盆地陽光偶爾露臉，大多遭厚重雲層遮蓋，地平線上露出夕陽餘暉。記者潘俊宏／攝影
明天又有一道鋒面靠近，中央氣象局預估明晚到周四雨勢影響最大，今天傍晚台北盆地陽光偶爾露臉，大多遭厚重雲層遮蓋，地平線上露出夕陽餘暉。記者潘俊宏／攝影

南化水庫 氣象局 梅雨

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