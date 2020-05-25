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秋行軍蟲疫情擴大 首度發現危害落花生

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
邱行軍蟲危害落花生。圖／台中市府提供
邱行軍蟲危害落花生。圖／台中市府提供

秋行軍蟲災害緊急應變小組今天表示，台中市政府今天通報，執行田間巡查時，發現轄內落花生有疑似遭秋行軍蟲危害情形，經農委會台中區農業改良場鑑定後確認，國內秋行軍蟲新增寄主落花生。

為加強秋行軍蟲防治工作，農委會已公告8種落花生秋行軍蟲緊急防治藥劑，受害田區將進行施藥防治，呼籲種植落花生的農戶加強田間巡查，發現受害後應立即通報，正確防治，以免影響收成。

應變小組說明，落花生為豆科一年生作物，也是主要的油料作物之一，我國年種植面積約2萬1千公頃，產地主要集中在雲林縣及彰化縣，約占全國落花生種植面積9成。台中市政府執行例行性田間巡查工作，在大安區一處面積0.1公頃的落花生田發現遭秋行軍蟲危害，該田區輕度發生，鄰近水稻及芋頭田區並未發現秋行軍蟲為害情形。

應變小組指出，依據聯合國糧食及農業組織資料顯示，秋行軍蟲的寄主範圍廣，總計超過350種植物，落花生亦為其寄主之一。

應變小組呼籲，農民種植秋行軍蟲偏好的寄主作物，應提高警覺，在苗期階段加強巡田，若有發現作物遭受危害，務必通報農委會或地方政府，並配合緊急防治措施，如另有相關施藥技術指導需求，可洽請轄區農業改良場協助，或撥打免付費專線0800-039-131諮詢。

秋行軍蟲 農委會

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