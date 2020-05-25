中國山東嬰童爆新型A流疫情 旅遊警示升至二級

世界衛生組織日前公布中國在五月已通報兩例H9N2流感病例，分別為山東六歲男童與十個月大男嬰。衛生福利部疾病管制署副署長兼發言人莊人祥表示，兩童都有禽類接觸史，雖症狀輕微且都已康復，但基於當地可能具環境暴露風險，即日起中國山東之新型A型流感旅遊疫情建議等級提升至二級（警示），目前全中國之嚴重特殊傳染性肺炎旅遊疫情建議等級仍維持第三級（警告）。

莊人祥表示表示，中國於5月9日及13日各通報世界衛生組織一例H9N2流感病例。一例為山東省威海市六歲男童，4月28日發病，另一例為福建省廈門市十個月大男嬰，於5月4日發病，兩例個案發病前皆曾有家禽或活禽市場暴露史，症狀輕微，接受治療後均已康復。因此疾管署宣布，除了原已列為新型A型流感旅遊疫情建議第二級警示(Alert)的福建省外，再增列山東也是第二級警示。

根據疾管署掌握之資訊，中國（含香港)去年10月迄今累計7例H9N2流感病例，無死亡病例，分布於安徽省、福建省、廣東省、香港(自廣東省移入)、湖南省及山東省，均為輕症，且均有家禽或活禽市場暴露史。全球2013年迄今累計46例，以中國38例為最多。疾管署已將中國大陸安徽省、北京市、福建省、廣東省、廣西壯族自治區、湖南省、江蘇省、內蒙古自治區、雲南省、山東省新型A型流感旅遊疫情建議列為第二級警示(Alert)，其他省市列為第一級注意(Watch)。

疾管署提醒國人前往中國大陸時，應落實「五要六不」原則。「五要」包括禽肉及蛋要熟食、要以肥皂澈底洗手、出現症狀要戴口罩速就醫、與禽鳥長期接觸者要接種流感疫苗、要均衡飲食及適當運動。「六不」包括不生食禽鳥蛋類或製品、不走私及購買來路不明禽鳥肉品、不接觸或餵食候鳥及禽鳥、不野放及隨意丟棄禽鳥、不將飼養禽鳥與其他禽畜混居、不去空氣不流通或人潮擁擠的場所。