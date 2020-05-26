名片也能給你大驚喜？人生在進化，一招教你保養更加Pro！

一天的開始，你踏進辦公大樓，準備開工，突然間，發現今天的辦公室有點不一樣，平常經過的走廊上，多了一台專業人生進化機器，上面寫著：「投入你的專業名片，請你喝咖啡。」帶著半信半疑的好奇心，放進了名片，可是，咖啡沒有跑出來，反而是，名片被退出來了，等等！居然還有神秘物品跳出來！？這到底是怎麼一回事！

在人生進化的路上，別忘了維持明亮的觀察力

你以為手中的名片，還是原來的名片嗎？原來早就被工作人員偷偷進化，原本的職稱變成像是「大中華夢想執行家」、「地球防衛隊科學官」等專業十足的未來職稱，直接就是人生被自動進化的感覺！但奇怪，怎麼會這樣，其實，不仔細點還真的沒有發現title被升級，原來，這是知名品牌天地合補的互動裝置體驗，要來考驗你的觀察力，讓提醒為著夢想打拼的上班族，不只要提升專業領域，更要維持明亮的觀察力，為「人生進化」到更Pro的階段做好準備。

圖／網路影片截圖

用Pro級的保養打造更Pro的自己！由內而外，成為真正的專業！

現代人的生活步調，早已離不開3C生活，從早上起床到晚上睡覺前，幾乎無時無刻都是處在一種高度專注的狀態，像是通勤時間，低頭玩電動或使用手機滑訊息時、還有上班族一進公司後，就坐在電腦前打著報告與聯絡事情，跟學生族群為了課業而得用功唸書，每個人都在為了讓自己在專業領域有更pro的表現、能夠進化到更加專業的人生階段而努力奮鬥！

當我們仔細觀察自己一天的習慣後，會發現身體並沒有真正地好好休息，面對長期使用3C所帶來的不適感更甚以往，已經無形中對身體造成了許多負擔，隨著年紀增長，我們更應該重視的是護明的日常保養，在用的3C產品越來越專業的同時，護明保養卻常常忘了一起升級！

人生進化，越來越專業的同時，別忘了日常保養也要跟著使用需求升級，由內而外，打造更加專業、更Pro的護明保養，談到這個，大家最熟知的守護3C習慣的營養素就是葉黃素，但如何選擇合適的葉黃素？這裡也提供幾個小秘訣，應該選擇游離型的葉黃素，因為組成分子小，會提高人體的吸收率，並且因葉黃素怕光、怕氧化的特性，應選用小包裝且避光設計，一次攝取一份，如此一來才能確保保健成分不被破壞，營養才能被完整吸收。

圖／Shutterstock 提供

護明再進化，升級中西關鍵素材！

這次，天地合補為了往更Pro的路上前進的你，推出更專業升級、更Pro的全新護明配方—天地合補ADVANCED⾦盞花葉黃素濃縮飲，選用「游離型葉黃素」，且葉黃素與玉米黃素符合美國國家級機構建議5:1黃金比例，其中的葉黃素含量更是升級為葉黃素功能飲的2倍，同時還特別加入玻尿酸*【註解: *雞冠萃取物(含透明質酸鈉)】，維持水潤舒適，並加入胡椒鹼幫助配方可以被完整吸收。

2倍葉黃素、玻尿酸、胡椒鹼，形成完整的「三重晶亮配方」，讓你在工作、學習中，能保持晶亮水潤！此外，遵循天地合補品牌結合東西方素材的複方理念，加入東方護明素材「枸杞」並選用富含花青素的莓果類歐洲藍莓，更加提升清晰舒適及其他多重保健因子，提供了全面護明配方，一次滿足所有的需求。

圖／業者 提供

進入多屏世代的生活步調，更需要的是全面進化的營養素，讓護明保養再進化，一起往更Pro的路上邁進吧！

馬上申請試用天地合補ADVANCED金盞花葉黃素濃縮飲！>> https://bit.ly/2zbWMoY