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高雄南橫天池道路通過初次考驗 今天解封開放上山

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄山區降雨量逼近400毫米，南橫天池路段清運落石後已經重新開放通行。記者徐白櫻／翻攝
高雄山區降雨量逼近400毫米，南橫天池路段清運落石後已經重新開放通行。記者徐白櫻／翻攝

高雄南橫公路天池道路今年元月復通，桃源山區的單日累積雨量達380.5毫米，5月20日起實施預警性封路，此波豪雨是復通以來第一場大考驗。公路總局甲仙工務段人員上山視察，梅山口至天池路段有3處地點有坍方落石，清除落石後今天重新開放通車，順利通過豪雨考驗。

南橫公路交通中斷十年，梅山口至天池路段25公里路程今年元月復通，每周開放4天讓遊客上山賞景。

此次梅雨鋒面來襲，公路總局提早在5月20日實施預警性封路，直至今天重新開放遊客上山。甲仙工務段表示，雖然此次山區雨量不小，復通道路有出現三處落石，情況都不嚴重，經工程人員清通後不影響交通，今天上午8點準時開放民眾通行，遊客不多。

不過近日山區不穩定，今天平地艷陽高照，山區卻是下著小雨。甲仙工務段段長陳正偉表示，週三開始，各地可能又會開始下雨，只要天氣預報山區有大雨特報，降雨量達到80毫米就會實施預警性封路，進入汛期後，上山民眾要注意相關路況管制訊息。

雨量 南橫 豪雨

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