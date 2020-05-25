淡水老街快撐不住了？ 網友曝兩大致命傷

淡水老街是許多外國遊客到台旅遊時必去的景點之一，不過有網友發現日前有店家高掛布條要大家幫忙挽救生意，讓他心想「淡水是不是快不行了」，而網友則認為商品沒特色定價又高是影響關鍵的原因。

有網友在Ptt八卦板以「淡水老街是不是快不行了」為題發文表示，近日到淡水看海時發現老街店家在門口掛上布條，上頭寫著「讓我們繼續生存！員工不失業，幫忙出清，全館六折」，看到此景的原po不禁感嘆問「老街是不是快不行了」，甚至還請大家將領到的紓困金拿來一起搶救老街。

不過文章發出後，網友表示「淡水老街根本只剩淡水河岸景色可以看了」，也有人說「跟小時候去變的完全不一樣，太商業化，味道都不一樣了」，網友也直言商品定價真的太貴，「直接拆封半片魷魚乾上去加熱賣100元還咬不動」、「上次買個章魚燒 100 元，去一次就快哭出來了」、「吃的不知道在貴什麼意思的」。

另外有網友表示沒有特色也是原因之一，「淡水老街是有什麼特色嗎？」、「每個地方的老街賣的東西都一樣」、「賣的東西就這幾樣，花枝燒、炸魷魚、海鮮、魚酥、鐵蛋、阿給、霜淇淋，根本沒什麼新創料理小吃」，但也有人認為，「重點不是創新，是很多老味道都消失」。