淡水老街快撐不住了？ 網友曝兩大致命傷
淡水老街是許多外國遊客到台旅遊時必去的景點之一，不過有網友發現日前有店家高掛布條要大家幫忙挽救生意，讓他心想「淡水是不是快不行了」，而網友則認為商品沒特色定價又高是影響關鍵的原因。
有網友在Ptt八卦板以「淡水老街是不是快不行了」為題發文表示，近日到淡水看海時發現老街店家在門口掛上布條，上頭寫著「讓我們繼續生存！員工不失業，幫忙出清，全館六折」，看到此景的原po不禁感嘆問「老街是不是快不行了」，甚至還請大家將領到的紓困金拿來一起搶救老街。
不過文章發出後，網友表示「淡水老街根本只剩淡水河岸景色可以看了」，也有人說「跟小時候去變的完全不一樣，太商業化，味道都不一樣了」，網友也直言商品定價真的太貴，「直接拆封半片魷魚乾上去加熱賣100元還咬不動」、「上次買個章魚燒 100 元，去一次就快哭出來了」、「吃的不知道在貴什麼意思的」。
另外有網友表示沒有特色也是原因之一，「淡水老街是有什麼特色嗎？」、「每個地方的老街賣的東西都一樣」、「賣的東西就這幾樣，花枝燒、炸魷魚、海鮮、魚酥、鐵蛋、阿給、霜淇淋，根本沒什麼新創料理小吃」，但也有人認為，「重點不是創新，是很多老味道都消失」。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言