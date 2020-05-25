董啟章小說電影化！《體育時期》電影籌拍中

香港名作家董啟章的小說作品、由聯經出版的《體育時期》售出電影權利，即將改編電影，預計2022於亞洲與美國首映。

董啟章是香港極具代表性的作家，屢獲文壇大獎。他受日本歌手椎名林檎啟發創作的《體育時期》，廣受好評，描寫一段少女與青春搏擊的故事。這部小說曾於2007年、2013年改編為音樂劇，在香港公演。而今再加上電影版，將帶領更廣大的觀眾群回到年少時代，尋找自己的「不是蘋果」與「貝貝」，為青春再次奮力一搏。董啟章表示，對於電影他感到十分期待。

《體育時期》圍繞著兩個少女的生活展開，20多歲的「不是蘋果」靠打工維生、與朋友組樂團，她的名字來自她所崇拜的椎名林檎（日語的蘋果），家庭在幼年即四分五裂，受過父親與老師性侵。另一位主角「貝貝」，文學系即將畢業，性情保守文靜，與男友關係穩定，來自典型的中產家庭。平凡的「貝貝」心中藏著巨大的秘密與不安：她目睹中學好友遭受性暴力卻不曾為她出聲。看似沒交集的兩名年輕女孩，又像同一人的兩種面貌。故事談少女們成長時的困境和迷茫，與她們在青春的尾巴如何奮力一搏。

《體育時期》以兩名主角共組樂團的情節，處處以90年代末期的經典樂曲與樂團，如當時剛發跡的椎名林檎、日本搖滾樂團Luna Sea等，表現那個年代的青春無敵。

電影製作方認為，《體育時期》說出了那個年代的年少青春，電影也將拍出這個故事的新時代感。即將改編本作的新銳導演，畢業於紐約大學電影系，擁有豐富美國動畫電影製作經驗，曾與好萊塢多位奧斯卡得主合作，將以《體育時期》的電影化為這部小說推向新的高峰。

《體育時期》（劇場版）【上學期】【下學期】／ 聯經出版

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