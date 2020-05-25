17歲女兒想要出國玩14天！媽媽傷腦筋求救 網列出兩大招

新冠肺炎肆虐，全球疫情還未完全結束，暫時可能還無法出國旅行。但有網友表示，17歲的女兒想在明年2月與朋友去越南14的自由行，她無法放心讓女兒去，女兒卻說「17歲了我想出去看看」。其他網友則直呼「不妥」，擔心恐怕是遇到詐騙，且疫情當頭，不要太早決定行程比較保險。

有網友在爆廢公社二館發文，她表示，17歲的女兒想與高中朋友們出國，預計明年2月去越南14天自由行，她反對，女兒卻說要自己存錢去，而且明年就17歲了，「為什麼不行？」女兒也說機票要在今年6月預訂，才會比較便宜。

該網友貼出與女兒的對話，她的女兒表示，「我想出國去越南，明年2月過年去，總共14天，來回機票大概1.4萬，我自己存錢去」，她則回應「不行」，女兒接著問，「明年就17歲了，為什麼不能？」她則緩頰，「還那麼久，到時候再說吧」。

網友女兒表示，「機票6月就要預訂，早訂票才會比較便宜，我去那邊也會每天早晚打電話給你」，該網友則表示，「再說，你朋友我不認識，沒信任感」，女兒表示「17歲了，我想出去看看」，該網友回應「那我要跟去」，最後兩人討論仍無共識。

網友建議：溝通自助旅遊的危險 先列出旅遊規劃

其他網友則表示，對於未成年的孩子「只能溝通讓她了解，出國自助旅行沒這麼簡單。」疫情和現在這社會很恐怖，除非她能跟團有什麼規劃行程，去哪去哪，都能講出來或寫出來，才有待考慮。

還有網友說，「之前看過好像是詐騙的，說出國，結果到那邊後，護照什麼東西都被扣住，想回來也回不來，甚至想離開那個空間都不行，還被虐……17歲的孩子有時想法很單純，不知道外面的險惡」。

網友建議：先從短天數、跟團開始

有家長表示，我的話不是在乎年紀，17歲以現在趨勢是個小大人了，她們很有自我意識的，只是我應該會規定最多只能5天行程。然後必須跟團，也要給我看跟團報名行程和旅行社導遊資料，5天以上麻煩20歲以後再規劃」。

有人在越南的網友解釋，除了機票，其它的行程跟費用考慮了嗎？還有語文問題？出了胡志明和旅遊景點，英文不見得通。另外出了胡志明市，交通、語文思考過了嗎？等等許多細節。最後，明年二月不用那麼早買，機票很便宜的，幾千塊就有。

網友也建議，對17歲的女生不要馬上反對造成對立，加速孩子的決心，可以的話，建議從其他角度溝通，如其它國家或跟團之類的，再者從旅遊跟她聊起來，引導其它方式。如天數、國家等等。一分錢一分貨，出國最怕省東省西最後玩不盡興更甚安全問題。所以不用現在買票或報名，省不了多少。半年前大都是唬爛的。