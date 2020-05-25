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香客有福了 台鐵：白沙屯站無障礙電梯30日啟用
台鐵白沙屯站毗鄰拱天宮，一直以來火車即為信眾進香參拜之重要交通工具之一，其中香客以老年人居多，但月台與站房間僅靠站內人行天橋及一部平台升降機連接通行，對於老年人及身心障礙者較不友善。台鐵局今天宣布，白沙屯站無障礙電梯完工將於30日正式啟用。
台鐵局說，為符合「身心障礙者權益保障法」第五十七條之規定，台鐵局爭取預算積極執行無障礙設施改善，並將白沙屯站納入「鐵路行車安全改善六年計畫」辦理。
台鐵局說，為應地方需求及方便信徒利用鐵道運輸往來白沙屯拱天宮進香，加上立委陳超明積極協助推動，已於車站前後入口及月台新建四座無障礙電梯，並針對站內無障礙動線進行規畫，以期改善每年白沙屯媽祖繞境人潮之疏導。
台鐵局說，該工程於去年8月19日開工，雖值防疫期間施工團隊仍全力趕工，目前電梯工程已完工且取得使用許可，定於30日正式啟用，啟用後將有助於提升旅客乘車便利性及營運安全，並配合苗栗縣政府推動白沙屯車站周邊亮點計畫，可整合附近觀光景點，形成完善之交通樞紐。
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