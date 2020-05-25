香客有福了 台鐵：白沙屯站無障礙電梯30日啟用

台鐵白沙屯站毗鄰拱天宮，一直以來火車即為信眾進香參拜之重要交通工具之一，其中香客以老年人居多，但月台與站房間僅靠站內人行天橋及一部平台升降機連接通行，對於老年人及身心障礙者較不友善。台鐵局今天宣布，白沙屯站無障礙電梯完工將於30日正式啟用。

台鐵局說，為符合「身心障礙者權益保障法」第五十七條之規定，台鐵局爭取預算積極執行無障礙設施改善，並將白沙屯站納入「鐵路行車安全改善六年計畫」辦理。

台鐵局說，為應地方需求及方便信徒利用鐵道運輸往來白沙屯拱天宮進香，加上立委陳超明積極協助推動，已於車站前後入口及月台新建四座無障礙電梯，並針對站內無障礙動線進行規畫，以期改善每年白沙屯媽祖繞境人潮之疏導。