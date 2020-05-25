獨／北車大廳「禁坐令」合理嗎？攤開數據很驚人...

台北車站大廳能不能坐，連日引發正反意見，不少人支持「禁坐令」最大原因就是在大廳席地而坐「擋住購票動線」，但在手機訂票數位化的年代，當購票幾乎都使用電子票證、線上購票，且當台北車站無論是高鐵、捷運轉乘，幾乎都在地下一、二樓完成時，究竟每天有多少人必須穿越台北車站大廳購票？

由於棋盤格大廳緊鄰一樓售票口，對於大廳有人席地而坐實際會「擋住購票動線」的情形，攤開台鐵局統計數據顯示，在新冠肺炎疫情爆發之前，去年台北車站每天平均有12萬2336人進／出站，僅5198人在1樓櫃台購票，占整體進出站人次的4.2％。

再看另一項數據，以台北車站台北營業所從去年9月1日起開始接辦台北車站多功能展演場有償出租來看，從9月1日至12月31日，出租案件有19件、40天，若再加上鐵路局自辦的集團結婚、鐵路便當節、台鐵美學復興，120天中就有60天有活動。

其實台鐵之所以把一樓大廳當成出租場地，就是因為大廳絕大多數時刻是半閒置空間，在沒有辦展的時候，民眾才會自然而然在大廳席地而坐，否則如果平時就已是人來人往，台鐵要如何對外租借辦展或辦活動？

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