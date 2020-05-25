定額徵收方向確定 口罩外銷最快本週解禁

台灣口罩產能高，疫情指揮中心醫療應變組組長薛瑞元今天說，口罩外銷禁令解除已有方向，現卡在定額徵收的量還沒確定，最快本週就會定案並解禁。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中日前回應口罩外銷議題時表示，台灣口罩存量現在是滿水位，也正積極尋求倉儲，未來走向開放是一定的，但時程上面，要有一定的步驟。包含第一要定額徵收，第二是戰備庫存滿載，第三，有力量援助其他國家。

有立法委員上午在立法院社會福利及衛生環境委員會關心口罩外銷議題；列席的衛福部次長薛瑞元答詢時表示，現在口罩產能足，會朝開放外銷方向走，現在確定要定額徵收，但要徵收多少，量還沒有確定。最快26日就會開會定案，確定徵收量後，屆時業者剩餘的口罩量能就能外銷或在國內販售，有待經濟部協調。

此外，也有立委關心，在2019冠狀病毒疾病疫情下，能做到分級醫療，但疫情過後如何維持；薛瑞元則說，台灣現在疫情雖緩，但國外情勢還很嚴峻，會持續呼籲民眾不要掉以輕心，非必要還是別到大醫院。