北車大廳開不開放兩派戰翻 網友點出歷史規劃背景

台北車站大廳因應新冠肺炎疫情，暫時禁止民眾在該地群聚或席地而坐，交通部台鐵局有意將此禁令延續至疫情過後，卻引發不滿，23日吸引上百人至該處靜坐抗議。PTT網友直言，「不能坐就是不能坐」，阻礙動線。不過也有人表示，北車大廳本來就不是設計來給旅客走動的路線。

台鐵局日前禁止民眾於台北車站大廳群聚，以減少疫情傳染機會，上週台鐵局表示，擬將此禁令延續至疫情過後，卻被交通部長林佳龍打臉，指示台鐵局重新評估，疫情後要再開放。

不料此舉卻引發多人不滿，PTT網友發文「北車大廳不能坐，到底在吵啥？？」，「不能坐就不能坐阿，那裡本來就是跟大家經過的地方，到底坐在那邊幹嘛？」網友指出，「難道大廳不能坐就是歧視移工？」、「要不要去紐約、倫敦車站坐坐看」。

有網友贊同表示「要抗議怎麼可以坐在那擋路」、「那邊本來就是讓人通過的，他們全坐那，一堆人擋路製造髒亂，已經影響原本旅客的權益了」、「如果可以讓移工坐，那我建議讓遊民睡，睡好睡滿睡飽」、「移工要聚集應該安排更適當的場所」。

另外也有網友點出，大廳區塊有歷史的背景，「其實那塊大廳本來就不是設計給民眾走動的動線，以前那塊是售票大廳跟服務中心，民眾根本不穿越中間走來走去，動線是沿著那塊的四邊在走的，會說中間那塊是動線的，大概沒有經歷過以前的台北車站年代。」，但也有網友持不同看法「現在售票處就在大廳兩側，中間空間就是動線。」