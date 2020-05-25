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疫情改變看診模式 智慧眼鏡啟動遠端醫療新視野
彰化縣員榮醫療體系與中華電信、佐臻及品臻公司共同推動「5G智慧醫療應用合作」，員榮醫療體系總院長張克士表示，因應疫情影響，未來看病的型態也會改變，這是以中華電信連網傳輸為通訊平台，醫護人員藉由智慧眼鏡即時影像雙向傳輸進行遠端協作，讓醫師在遠端就可以看診，尤其在防疫期間避免交叉感染風險。
張克士說，「5G智慧醫療應用合作」可以讓醫療人員在救護車上急救時，同步操作急救，並回傳急救情形給醫師做即時指導，掌握黃金搶救時間，還可以運用於居家遠距照護，或是對於弱勢與獨居民眾提供到府服務，回傳病人情況給醫師，也能將智慧眼鏡運用於教學。
佐臻科技公司梁文隆董事長說，智慧醫療是台灣未來走到全球的趨勢，他們研發智慧眼鏡不僅能運用於醫療，也可以應用在很多領域，智慧眼鏡也能結合手機，未來將成為改變人們生活樣貌的智慧裝備。
員榮體系醫療副院長涂川洲說，運用「5G智慧醫療應用合作」於老人等高風險病人也可以在養護中心或家中就可以透過遠端診療，以第一視角傳回病患的即時影像，減少感染風險。
「5G智慧醫療應用合作」發表今天還有中華電信數據分公司商務應用處處長黃渠發、品臻聯合系統公司董事長張國祥等人出席，黃渠發說，在5G正式商業運轉後，就可充分運用5G高速傳輸的好處，遠距醫護診療將會有更強大的技術後盾，這個5G智慧醫療應用合作具有先導指標作用。
中華電信智慧聯網處處長羅坤榮說，目前中華電信也規畫與員榮醫療體系進行中華健康雲EHS職場健康管理系統的合作，希望能與員榮一起照顧中部在地企業員工的健康。
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