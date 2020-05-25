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振興券納非實體券 弱勢可免費取得

聯合晚報 / 記者陳熙文／台北報導

行政院發言人丁怡銘表示，行政院為貼近民眾消費習慣，振興券將在實體券外，也納入非實體券使用。行政院長蘇貞昌也特別指示，讓中低收弱勢可免費取得。完整規畫出爐後，預計在六月初公布。

丁怡銘表示，振興券的領售細節已進入最後規劃階段，方向就是好領、好用、好刺激三原則。除了實體券，也希望加入非實體券的使用，方便各種不同消費習慣的人使用。

振興的目的是要在新冠肺炎疫情過去後，讓民眾願意出來消費，所以政府也希望民眾負擔一部分，政府負擔大部分，讓小商家、攤商、受衝擊的觀光相關產業能夠衝一波消費熱潮。

對於外界所擔心窮苦民眾難以負擔的部分，丁怡銘表示，蘇貞昌親自交代要讓中低收弱勢可免費取得，讓全民都能參與這次的振興。至於其他細節，將等各部會規畫完整後，對外一次公布，目前排定在六月初。

【記者仝澤蓉／台北報導】國內疫情趨緩之後，政府將著手振興經濟，國發會主委龔明鑫表示，促進消費先內再外，7月開始振興國內消費，並陸續開放商務跨境消費，加上台商回台投資金額今年會超過3000億元，有信心今年經濟成長率可以超過1%。

龔明鑫今天上午接受電台訪問表示，疫情告一段落後，振興經濟要先從促進消費做起，促進消費分階段進行，第一階段國內消費先振興，7月開始會進行，國外因為疫情仍持續，因此國際間跨境消費還需要等一陣子，觀光客的部分也要再等一下，但商務部分會超前部署，先開放跨境會展，因為商務上旅行比較能掌握。

投資部分，龔明鑫表示，公共建設要提早，因為那對經濟幫助很大，中長期產業布局也開始要做；針對台積電赴美國設廠，他強調，台積電對於國內投資都已經規畫好了，包括5奈米、3奈米，甚至現在在研發2奈米，都已經按部就班在執行，「美國是額外的」，不影響台灣。

龔明鑫說，520之前台商回台投資台灣三大方案，廠商規畫投資金額破1兆元，今年會落實3000多億元，進行真的投資，包括建廠、買機器設備等，這3000多億元投資占GDP比重1.7%，所以我們一定要顧好投資面，再把國內消費和未來境外移入台灣的消費顧好，至少今明兩年經濟可以稍微穩住，政府有希望也有信心今年經濟成長率可以超過1%。

疫情 消費券 疫情紓困 龔明鑫 丁怡銘

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