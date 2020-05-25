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103歲人瑞脊椎微創手術成功 恢復正常走路
103歲楊姓老翁，拿東西姿勢不正確閃到腰後，腰椎疼痛日益加劇且痛到無法行走，不敢挺胸而駝背式走路，最後痛到自己只能坐輪椅也無法上下床，半夜裡翻身時十分疼痛，家人帶他童綜合醫院求診微創中心醫師徐少克，脊椎微創手術成功，恢復正常走路。
徐少克醫師看診與安排檢查後，確認老翁是因為年紀大骨質疏鬆而早成腰椎第一、第二節椎體變形、倒塌而壓迫神經導致疼痛；建議進行導航精準脊椎微創成型術，在局部麻醉下以專用導針，在3D立體定位及導航儀器引導下進入患部位置，安全地將骨水泥灌入。
手術順利，術後一周，老翁腰部不痛且雙腳的麻木感消失，可以恢復正常走路。患者與家人都表達感謝，若沒有接受徐少克醫師的治療，可能嚴重到只能臥床，受盡精神與身體的折磨。
徐少克醫師表示，病患或家屬常常因為年紀大而選擇放棄治療，但這對高齡的患者是很大的痛苦，還好目前有數位導航精準脊椎微創成型手術能克服年齡的禁忌。像這類型高齡者容易出現的脊椎壓迫性骨折，好發的部位是在胸腰、椎交界處，尤其胸椎11、12或是第1、2腰椎，肋骨下緣附近腰與背部交界處，胸椎的壓迫性骨折常常會造成駝背，腰椎壓迫性骨折則形成駝腰嚴重壓迫神經，造成嚴重神經壓迫症狀。
脊椎微創椎體成型手術能夠在最短時間內強化椎體的強度可以在局部麻醉下進行，手術過程只要半個小時，失血少，在3D立體定位及導航下安全性增高，即可以在最短時間內做快速又安全治癒，是目前罹患脊椎壓迫性骨折的高齡病患最安全的手術方法。
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