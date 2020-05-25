103歲人瑞脊椎微創手術成功 恢復正常走路

103歲楊姓老翁，拿東西姿勢不正確閃到腰後，腰椎疼痛日益加劇且痛到無法行走，不敢挺胸而駝背式走路，最後痛到自己只能坐輪椅也無法上下床，半夜裡翻身時十分疼痛，家人帶他童綜合醫院求診微創中心醫師徐少克，脊椎微創手術成功，恢復正常走路。

徐少克醫師看診與安排檢查後，確認老翁是因為年紀大骨質疏鬆而早成腰椎第一、第二節椎體變形、倒塌而壓迫神經導致疼痛；建議進行導航精準脊椎微創成型術，在局部麻醉下以專用導針，在3D立體定位及導航儀器引導下進入患部位置，安全地將骨水泥灌入。

手術順利，術後一周，老翁腰部不痛且雙腳的麻木感消失，可以恢復正常走路。患者與家人都表達感謝，若沒有接受徐少克醫師的治療，可能嚴重到只能臥床，受盡精神與身體的折磨。

徐少克醫師表示，病患或家屬常常因為年紀大而選擇放棄治療，但這對高齡的患者是很大的痛苦，還好目前有數位導航精準脊椎微創成型手術能克服年齡的禁忌。像這類型高齡者容易出現的脊椎壓迫性骨折，好發的部位是在胸腰、椎交界處，尤其胸椎11、12或是第1、2腰椎，肋骨下緣附近腰與背部交界處，胸椎的壓迫性骨折常常會造成駝背，腰椎壓迫性骨折則形成駝腰嚴重壓迫神經，造成嚴重神經壓迫症狀。